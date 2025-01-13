台南安平住宿推薦哪幾間？好評價安平飯店有哪些常常都有人問！
安平是台南熱門景點，人文古蹟、自然風景、特色美食超豐富只有一天絕對不夠，玩安平兩天一夜更盡興。這篇「台南安平住宿攻略」來推薦最夯安平飯店、安平民宿給大家。要找安平網美旅店，時驛精品旅館、安平留飯店超美拍；入住安平親子飯店，這間我小時候設計旅店好好玩；想找安平五星級飯店，那大員皇冠假日酒店是首選；兼顧便宜機能好，那我最推薦台邦商旅。
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安平留飯店
- 評價：綜合評分8.8；地點評分8.4
- 交通：距離台南市政府400 公尺
- 參考價格：雙人房淡季NT$2,900元起
- 查詢空房：；Booking訂房
推薦原因：安平留飯店在台南安平與市區的交界處附近，玩兩邊非常方便，而且旁邊就有台南必吃的碳佐麻里燒肉、深藍千層蛋糕旗艦店。整體新穎漂亮走歐式風格，也適合喜歡拍照打卡的朋友。交通部分走路3分鐘有台南高鐵免費接駁車站牌，飯店也提供免費停車場。
臺邦商旅
- 評價：綜合評分8.9；地點評分8.7
- 交通：台南市政府正對面
- 參考價格：雙人房淡季NT$ 3,400元起
- 查詢空房：｜booking訂房
推薦原因：台邦商旅在台南市政府正對面，周圍有碳佐麻里、深藍千層蛋糕旗艦店、集集等美食餐廳，附近也是家樂福、燦坤、便利商店集中地，整體旅遊機能便利。前往市區車程只要5分鐘、去安平老街也大概10分鐘是很棒的台南安平住宿地點。
✔︎圖文：【安平】台邦商旅：位置便利好平價，還能租Gogoro去玩
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台南大員皇冠假日酒店
- 評價：綜合評分9.0；地點評分8.2
- 交通：離台江國家公園和安平古堡五分鐘車程
- 參考價格：雙人房淡季NT$ 4,700元起
- 查詢空房：；Booking訂房
推薦原因：台南大員皇冠假日酒店是開幕不久的安平飯店，住在這裡前往安平古堡、安平樹屋、四草綠色隧道都很方便，地點稍微偏僻適合自己開車的朋友。房間寬敞設備新穎，浴室浴缸非常的大，高樓層房間還可以看到紅樹林與水鳥等自然景觀。早餐種類多口味不錯，有健身房與室內游泳池，還有提供免費腳踏車。
✔︎圖文：【安平住宿】大員皇冠假日酒店：無敵寬敞超大氣推薦必住！
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