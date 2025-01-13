台南永康住宿推薦哪幾間？台南永康飯店哪些評價好？
國道一號的永康交流道很繁忙，不管是來台南旅遊或是洽公時常會經過，也因為這樣永康住宿很多都位於永康交流道附近；也有一些因應特別需求的例如奇美醫院周邊住宿、南台科技大學附近民宿、大橋火車站住宿等選擇，這篇「台南永康住宿攻略」就幫大家精選九間永康飯店、永康民宿，都是在地評價好的選擇，可以大大降低踩雷的機率呢 :lol:
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桂田酒店
- 評價：綜合評分8.8；地點評分8.4
- 交通：永康交流道附近
- 參考價格：雙人房淡季NT$ 4,300元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
桂田酒店是永康熱門住宿選擇，戶外的南洋造景頗有異國風情，房間寬敞舒適，設有室外泳池以及 SPA會館。另外飯店裡的阿力海生猛海陸美食自助餐也是台南人氣蠻高的Buffet餐廳，不用怕餓肚子啦！
4.致穩人文商旅
- 評價：綜合評分8.8；地點評分8.4
- 交通：到台南市區開車約半小時內會抵達。
- 參考價格：雙人房淡季NT$ 2,500元起
- 查詢空房：｜
以永康住宿來說，我自己首選致穩人文商旅，飯店環境不錯，房間和衛浴空間寬敞，早餐種類多樣，且服務特別好。再加上周邊就是台南應用科技大學的大學商圈，各種吃喝購物機能都充足，麥當勞/肯德基/壽司郎/便利商店，想來點臭豆腐/鹹酥雞等小吃也都能買到超級方便！
益賓商務旅館
- 評價：綜合評分8.8；地點評分8.4
- 交通：在客運鹽行站下車的地方
- 參考價格：雙人房淡季NT$ 1,500元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
益賓商務旅館地點也很好，對面是永康鹽行的客運轉運站，可以轉搭統聯、和欣等國道客運，且旅店也有附設停車場。周圍是南應大商圈，吃喝買超便利，每週一旁邊還有鹽行夜市可以逛。房間乾淨整潔，雖然小但是整體設計舒適，早餐豐富及美味，值得推薦。
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