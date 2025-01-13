台南永康住宿推薦哪幾間？台南永康飯店哪些評價好？

國道一號的永康交流道很繁忙，不管是來台南旅遊或是洽公時常會經過，也因為這樣永康住宿很多都位於永康交流道附近；也有一些因應特別需求的例如奇美醫院周邊住宿、南台科技大學附近民宿、大橋火車站住宿等選擇，這篇「台南永康住宿攻略」就幫大家精選九間永康飯店、永康民宿，都是在地評價好的選擇，可以大大降低踩雷的機率呢 :lol:

【景點】台南好玩景點＆旅遊路線規劃

【住宿】

【美食】130家台南美食小吃好店推薦

【親子】45個會帶孩子去玩的台南親子景點

桂田酒店

桂田酒店是永康熱門住宿選擇，戶外的南洋造景頗有異國風情，房間寬敞舒適，設有室外泳池以及 SPA會館。另外飯店裡的阿力海生猛海陸美食自助餐也是台南人氣蠻高的Buffet餐廳，不用怕餓肚子啦！

4.致穩人文商旅

評價： 綜合評分8.8；地點評分8.4

交通：到台南市區開車約半小時內會抵達。

參考價格：雙人房淡季NT$ 2,500元起

查詢空房：｜

以永康住宿來說，我自己首選致穩人文商旅，飯店環境不錯，房間和衛浴空間寬敞，早餐種類多樣，且服務特別好。再加上周邊就是台南應用科技大學的大學商圈，各種吃喝購物機能都充足，麥當勞/肯德基/壽司郎/便利商店，想來點臭豆腐/鹹酥雞等小吃也都能買到超級方便！

益賓商務旅館

益賓商務旅館地點也很好，對面是永康鹽行的客運轉運站，可以轉搭統聯、和欣等國道客運，且旅店也有附設停車場。周圍是南應大商圈，吃喝買超便利，每週一旁邊還有鹽行夜市可以逛。房間乾淨整潔，雖然小但是整體設計舒適，早餐豐富及美味，值得推薦。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義親子景點、阿里山、瑞里一日遊

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、

台中：台中景點、台中親子景點、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉

台東：台東景點、台東親子景點、

桃園：桃園景點

新竹：新竹景點、尖石溫泉

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉

南投：南投景點、清境農場、日月潭、埔里景點

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行

更多台灣住宿攻略

台南：、台南親子飯店、關子嶺溫泉飯店、安平住宿

高雄：、

台北：、、、台北親子飯店、北投溫泉、金山溫泉、台北溫泉

宜蘭：、礁溪住宿、、

花蓮：花蓮住宿、花蓮海景民宿、花蓮親子飯店、

桃園：桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：、三義住宿、、、苗栗懶人露營

台中：、、台中親子飯店、

南投：、清境住宿、日月潭住宿、

彰化：、

嘉義：嘉義住宿、、

台東：、、

屏東：、、

離島：小琉球住宿、澎湖住宿、、、

最新優惠碼整理：

、、