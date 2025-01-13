上次有粉絲問說有沒有推薦的台南花園夜市住宿，想要住在花園夜市附近晚上去逛比較方便。這篇就幫大家精選現在最夯的花園夜市飯店、花園夜市民宿和花園夜市汽車旅館，在PPT、Google或訂房網都有好評價，走路10分鐘內就能抵達，其中也有適合家庭族群的花園夜市親子溜滑梯民宿、包棟民宿等，大家玩台南時可以參考唷～
家新大飯店
- 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.6/10.0
- 交通：花園夜市走路3分鐘
- 參考價格：雙人房含早餐$1,788元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
家新大飯店是離花園夜市最近的住宿首選，出門就是夜市非常方便，每晚房價便宜，而且除了逛夜市之外，這裡到台南小北商圈、海安路美食街都很近。飯店雖然沒什麼公共設施，但房間寬敞舒適、佈置簡單乾淨，家庭旅遊推薦訂豪華房(兩床)可以住四個人。
榮美金鬱金香酒店
- 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.6/10.0
- 交通：花園夜市走路10分鐘
- 參考價格：雙人房含早餐$2,950元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
榮美金鬱金香酒店位於台南海安路上，地點很好，離火車站、花園夜市不遠，要到國華街、正興街、永樂市場、赤崁樓文化商圈等熱門景點區都很近，飯店服務親切房間舒適，床墊也很好睡，更特別的是早餐可以吃到下午14:00，午餐來享用也可以，再加上房價便宜，是可以推薦的台南住宿選擇。
✅住宿介紹：
傑克堡親子民宿
- 評價：Google 4.6/5.0；Agoda 8.8/10.0
- 交通：花園夜市走路7分鐘
- 參考價格：雙人房$2,000元起
- 查詢空房：｜Booking訂房
傑克堡親子民宿是花園夜市附近很受歡迎的親子住宿首選，附近用餐吃喝很方便。以童話故事傑克魔豆為主題來裝潢，空間寬敞，房間裡積木家家酒和溜滑梯可以玩，危險處有設置防撞膠條，相當用心，很適合家有學齡前小朋友的族群。
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