為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台南市北區【台南花園夜市住宿】夜市周邊便宜好評價住宿首選

台南市北區【台南花園夜市住宿】夜市周邊便宜好評價住宿首選

2025-01-13 11:45:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

上次有粉絲問說有沒有推薦的台南花園夜市住宿，想要住在花園夜市附近晚上去逛比較方便。這篇就幫大家精選現在最夯的花園夜市飯店、花園夜市民宿花園夜市汽車旅館，在PPT、Google或訂房網都有好評價，走路10分鐘內就能抵達，其中也有適合家庭族群的花園夜市親子溜滑梯民宿、包棟民宿等，大家玩台南時可以參考唷～

台南市北區【台南花園夜市住宿】夜市周邊便宜好評價住宿首選

家新大飯店

家新大飯店房型

  • 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.6/10.0
  • 交通：花園夜市走路3分鐘
  • 參考價格：雙人房含早餐$1,788元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

家新大飯店是離花園夜市最近的住宿首選，出門就是夜市非常方便，每晚房價便宜，而且除了逛夜市之外，這裡到台南小北商圈、海安路美食街都很近。飯店雖然沒什麼公共設施，但房間寬敞舒適、佈置簡單乾淨，家庭旅遊推薦訂豪華房(兩床)可以住四個人。

榮美金鬱金香酒店

台南榮美金鬱金香酒店房型

  • 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.6/10.0
  • 交通：花園夜市走路10分鐘
  • 參考價格：雙人房含早餐$2,950元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

榮美金鬱金香酒店位於台南海安路上，地點很好，離火車站、花園夜市不遠，要到國華街、正興街、永樂市場、赤崁樓文化商圈等熱門景點區都很近，飯店服務親切房間舒適，床墊也很好睡，更特別的是早餐可以吃到下午14:00，午餐來享用也可以，再加上房價便宜，是可以推薦的台南住宿選擇。

✅住宿介紹：

傑克堡親子民宿

花園夜市親子住宿：傑克堡民宿

  • 評價：Google 4.6/5.0；Agoda 8.8/10.0
  • 交通：花園夜市走路7分鐘
  • 參考價格：雙人房$2,000元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

傑克堡親子民宿是花園夜市附近很受歡迎的親子住宿首選，附近用餐吃喝很方便。以童話故事傑克魔豆為主題來裝潢，空間寬敞，房間裡積木家家酒和溜滑梯可以玩，危險處有設置防撞膠條，相當用心，很適合家有學齡前小朋友的族群。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義親子景點阿里山瑞里一日遊

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點

台中台中景點台中親子景點逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點

新竹新竹景點尖石溫泉

苗栗苗栗露營泰安溫泉

南投南投景點清境農場日月潭埔里景點

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行

更多台灣住宿攻略

台南：、台南親子飯店關子嶺溫泉飯店安平住宿

高雄：、

台北：、、、台北親子飯店北投溫泉金山溫泉台北溫泉

宜蘭：、礁溪住宿、、

花蓮花蓮住宿花蓮海景民宿花蓮親子飯店

桃園桃園住宿桃園親子飯店

新竹：、新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗：、三義住宿、、、苗栗懶人露營

台中：、、台中親子飯店

南投：、清境住宿日月潭住宿

彰化：、

嘉義嘉義住宿、、

台東：、、

屏東：、、

離島：小琉球住宿澎湖住宿、、、

最新優惠碼整理：

、、

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up