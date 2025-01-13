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台南市中西區【台南火車站住宿】10家台南車站附近熱門飯店民宿，交通便利首選！

2025-01-13 11:47:00 文字：marktrip
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marktrip

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推薦來囉！如果是搭火車、高鐵或客運來台南玩，那找靠近台南火車站飯店台南火車站民宿就是首選，除了方便往返搭車交通便利，火車站周邊還能容易租到機車或汽車。這篇幫大家整理了台南火車站附近高CP的住宿旅店，每家在PPT、Google或訂房網的評價都很好，走路10分鐘左右就能抵達，其中也有台南火車站青年旅館或包棟民宿，大家玩台南時可以參考唷～

禧榕軒大飯店

台南市中西區【台南火車站住宿】10家台南車站附近熱門飯店民宿，交通便利首選！

  • 評價：綜合評分9.2；地點評分9.5
  • 交通：有停車場、台南火車站走路5分鐘
  • 價位參考：雙人房淡季$3,700元起
  • 查空房：｜

台南2022開幕的整個大獲好評，離台南火車站很近，要前往台南市區景點也都不遠，飯店環境走日式裝潢質感，還加入了在地老榕樹的綠意景觀，客房風格高雅體驗相當舒服，還有禧榕軒大飯店早餐也很厲害，西式/日式/台式菜色多樣口味好吃，我是覺得整體表現在預期之上，是家很值得推薦的台南飯店，

✓詳細圖文：【台南住宿】禧榕軒大飯店(評價9.2)

香格里拉台南遠東國際酒店

台南火車站住宿推薦：香格里拉台南遠東國際酒店

  • 評價：Google 4.4/5.0；Agoda 9.0/10.0
  • 交通：台南火車站走路2分鐘
  • 參考價格：雙人房含早餐$4,400元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

香格里拉台南遠東國際大飯店就在台南火車站後站，位於高樓層可以看到台南市全景，一樓是大遠百百貨，後面是成大美食街(育樂街)各方面都極方便，而且裡就有多間餐廳可以用餐，下午茶也很受歡迎，訂房網超過1300則評鑑分數高達9.0，真的是超厲害，雖然價位稍高一點，卻依舊是很值得推薦的地點。

榮興金鬱金香酒店

榮興金鬱金香酒店房型

  • 評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.9/10.0
  • 交通：台南火車站走路10分鐘
  • 參考價格：雙人房含早餐$2,950元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

榮興金鬱金香酒店濃濃的歐式貴族風格相當有特色，飯店離台南火車站走路約10分鐘並不遠，而且對面就是威秀影城，要前往赤崁樓、大天后宮等熱門景點都很近。房間有點小，但整體設施齊全新穎，隔音也不錯。不過蠻多網友說早餐有點普，推薦大家可以散步到永樂市場或赤崁樓周邊覓食，很多台南在地早餐可以吃。

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