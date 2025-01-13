最高人氣的台南民宿推薦清單來啦！

台南民宿真的是很有特色，不管是要找特色主題民宿、台南親子民宿或是台南青年旅館都有超豐富的選擇。大家規劃台南民宿時，推薦以中西區、安平區的台南民宿為主，多數精華台南景點、台南美食都在這兩處，且民宿選擇較多，旅遊機能也很好，而台南東區也不錯，因為有大東夜市、南紡夢時代等地方。

It's一起 台南民宿

It's一起。台南住宿，價位參考：$2,140元起

備註：可行李寄放、沒電梯

★｜Booking訂房

推薦原因：來台南喜歡住民宿的話，It’s一起。台南住宿絕對是好選擇，超棒的地理位置，根本就像被台南美食包圍。而且走路就到孔廟商圈、藍晒圖文化園區、新光三越。至於房型，老闆打點得很棒冷氣夠冷，而且房價不貴，姊是感覺不管各方面都沒得挑，非常值得入住，

圖文：入住台南美食街，簡約時尚風格

承億輕旅台南館

承億輕旅台南館，價位參考：$1,000元起

備註：可行李寄放、有付費停車場

★ ｜Booking訂房

推薦原因：承億輕旅的評價一直都很好，台南館環境一樣很舒適，公共區域也是寬敞漂亮，房間雖然不大，但整體裝潢很有質感，且房間裡就有浴室可以使用，不需要多人排隊。

安平光影民宿

安平光影，價位參考：雙人房$2,000元

備註：可行李寄放、民宿沒電梯

★｜Booking訂房

推薦原因：安平光影，是個能感覺主人家用心打造的一間民宿，隨處可見兩位主人所細心挑選的燈飾，影子投射在原始質感的牆壁上，這也是安平光影呈現的美麗景象，值得推薦給來到台南旅行趴趴造的大家，找個機會來這裡，同時感受loft的粗曠時尚與安平的古老慢活吧~

圖文：安平老街的古老慢活，體驗loft粗曠時尚

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