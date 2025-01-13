台南親子住宿推薦哪幾間？有哪些值得推薦的台南親子飯店、台南親子民宿呢？是許多規劃台南親子旅遊的爸媽會想知道的事情。

這篇「台南親子住宿推薦」就收集實際帶孩子住過，或參考PPT、AGODA評價，幫大家精選出適合來台南親子旅遊時入住的飯店或民宿給大家參考，具備歡樂兒童遊戲區、親子房型，想要規劃台南親子旅遊趕緊收藏吧！

Cozzi和逸飯店－台南西門館

Cozzi和逸飯店－台南西門館是台南市很棒的親子住宿選擇，特色是有很大的遊樂設施（內有兒童賽車跑道），和全台唯一XBOX ONE的遊戲主題客房，房間寬敞舒適，並溫馨提供兒童專用的拖鞋和牙刷，適合帶學齡前的小朋友入住。

夏都城旅安平館

夏都城旅安平館是台南親子飯店熱門選擇，房間寬敞設備齊全，更厲害的是有個超過200坪的兒童遊樂園和玩沙池，絕對把孩子的電力放光光，另外每天都有好幾種親子DIY可以報名參加。也能從空中花園眺望台南的黃金海岸，夕陽下的台灣海峽也是很美呢～

✓詳細圖文：夏都城旅安平館：200坪親子遊戲場，好多DIY活動

南科贊美酒店

台南親子住宿很多媽媽推薦善化的「南科贊美酒店」實際入住很不賴，除了飯店裡有兒童遊戲室、露天泳池等遊樂設施，南科贊美酒店親子焢窯趣方案也很受歡迎，內容包含四人房一泊二食，可以帶小孩體驗焢窯、釣魚、採果等田園樂趣。

✓詳細圖文：【台南親子飯店】南科贊美酒店：親子焢窯趣一泊二食

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