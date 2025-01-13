台南最歡樂的台南親子民宿、溜滑梯民宿推薦清單改版啦！

台南特色民宿很多，而其中適合全家大小入住的台南親子溜滑梯民宿、台南包棟民宿也不少。這篇就來整理10間網路評價設施好、安全性高，部分也可以包棟的台南親子民宿給大家參考，每家都是溜滑梯、球池玩具玩不完，拔拔媽咪帶著學齡前的小朋友入住保證玩翻天，但因為這些台南親子住宿的房間數量相對都比較少，建議大家提早預約囉！

吾宅親子溜滑梯民宿

評價：綜合評分9.2；地點評分9.4

交通：有停車場

參考價格：平日雙人房約3,450元

查詢空房：

吾宅親子民宿在安平住宅區裡，對面是大公園，附近有碳佐麻里、深藍咖啡等美食名店，購物吃飯或想前往安平景點都很方便。整棟民宿乾淨舒適只規劃了三個房間，分別是公主城堡、溜滑梯城堡和球池，坪數都很大，遊樂設施讓孩子玩得很盡興，是很多媽咪推薦的台南親子民宿喔！

圖文：【台南親子民宿】吾宅親子溜滑梯民宿

唯樂親子民宿

評價：綜合評分8.7；地點評分7.3

交通：有停車場

參考價格：平日雙人房約2,600元

查詢空房：

唯樂取We Love，是一間有旋轉木馬、芭比、積木、溜滑梯的台南親子民宿，男孩女孩都喜歡，房間內的各種生活用品都很齊全，早餐現做很精緻，看起來營養好吃。附近走路可到丹丹漢堡、羊肉爐、牛園火鍋等餐廳。

Trip Way 趣味

評價：綜合評分9.4；地點評分9.3

交通：鄰河樂廣場

參考價格：平日雙人房約2,200元

查詢空房：

Trip Way 趣味親子民宿有男孩喜歡的賽車主題房型，房間超大玩具很多，環境乾淨舒適，隔音不錯，而且有電梯大加分！雖然沒有停車場，但是附近很多停車位，周邊小吃美食選擇性也多元。

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