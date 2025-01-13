最新澎湖住宿推薦完成囉！澎湖飯店推薦哪幾間呢？哪些澎湖民宿優質高評價？到澎湖花火節飯店推薦住哪裡？

整理澎湖旅遊攻略之後，好幾位讀者都問有沒有推薦澎湖住宿，就幫大家整理這篇「澎湖住宿攻略」精選最新高人氣澎湖飯店和澎湖民宿，有的是自己住過或在PPT、Google擁有好評價，超美超欠住，順道附上最新標記的澎湖住宿地圖給大家參考，方便安排旅遊路線，不想踩雷趕緊收藏起來吧！

澎澄飯店

澎澄飯店和澎湖福朋喜來登酒店隔條馬路，最大的優勢是直接連結百貨公司、昇恆昌免稅店、影城和美食街，而且對面南海碼頭很方便參加、等活動，設施裝潢新穎，房間寬敞舒適具有設計感，海景令人放鬆。

圖文介紹：澎澄飯店：Pier3免稅百貨共構，機加酒划算推薦！

澎湖福朋喜來登酒店

澎湖福朋喜來登酒店是很新的澎湖飯店，海景房很棒住起來超舒適，還能眺望馬公南海碼頭，可以預約澎湖機場接送專車服務。飯店有無邊際泳池、兒童遊戲室、烤箱三溫暖等設施。住這裡的好處除了離市區非常近，對面還有澎湖必逛的Pier3 三號港免稅店唷！

圖文介紹：【澎湖】福朋喜來登酒店：無邊際泳池/自助晚餐/海鮮中餐廳





雅霖大飯店

評價：Google 4.2/5.0；Agoda 8.5/10

交通：有停車場 馬公南海碼頭3分鐘步行路程

參考價格：平日雙人房約 3,000元

查詢空房：｜Booking｜

雅霖大飯店隔壁就是免稅店，離南海碼頭也超近，位置良好視野佳，裝潢較舊但有重新翻新過，大廳及房間整體算很寬敞的，有室外游泳池、SPA和健身房，早餐豐盛又美味，還有在地特產，是CP值不錯的澎湖住宿。

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