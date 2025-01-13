澎湖民宿推薦住哪裡呢？最熱門的澎湖民宿有哪些？

最近澎湖旅遊正夯，再加上澎湖花火節即將登場，這段時間不管是澎湖民宿、澎湖飯店都相當搶手，尤其是以澎湖馬公住宿飯店最難訂，好幾位讀者都來問Mimi說有沒有推薦的的地方，就來整理這篇「澎湖民宿攻略」幫大家精選最新最高人氣的澎湖民宿，保證每間都超美超欠住，不想踩雷趕緊收藏起來吧！

澎湖夏灩民宿

評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.0/10

交通：停車場 建議自行騎車開車

參考價格：雙人房$2,600元

查詢空房：｜Booking｜

夏灩民宿雖說離馬公市區有點距離，但環境好還有美麗海景，而且夏灩度假民宿的老闆家人很親切，最難忘的是還有一隻惹人喜歡的邊境牧羊犬Boss，看夏灩民宿的留言簿裡好多人都特地為了Boss而再次入住呢！它沒有大飯店的高檔服務或休閒設施，但入住期間那種溫暖愜意的感覺卻也是相當難得。

圖文介紹：澎湖住宿－夏灩度假民宿

就這兒旅居民宿

評價：Google 4.7/5.0；Agoda 9.4/10

交通：停車場 中正路1分鐘

參考價格：雙人房$2,400元

查詢空房：｜Booking訂房

就這兒旅居民宿地點五顆星，走路1分鐘就是澎湖馬公中正路鬧區，鄰近中央老街、澎湖天后宮與觀音亭等熱門景點。老闆相當親切好客，可以感受到滿滿澎湖人的豪爽熱情，整體環境乾淨設備新穎，大廳佈置用心，不過民宿沒有電梯有大行李或長輩同行要記得考量。

家翔琳民宿海景二館

評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.1/10

交通：停車場 觀音亭走路10分鐘

參考價格：雙人房$2,800元起

查詢空房：｜Booking｜

家翔琳民宿海景二館離澎湖觀音亭和中正路不遠，走路就能看煙火和逛街。環境乾淨舒適，老闆態度也很好，房間設施不錯，窗戶拉開就是海景很棒，後門出去就是海濱步道非常適合傍晚散步吹吹風，是CP值高的澎湖住宿地點。要注意的是民宿電梯只到四樓，有長輩或大行李的話訂房時不妨備註不要5樓的房型。

圖文介紹：澎湖住宿－家翔琳海景民宿

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