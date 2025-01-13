計畫暑假四天澎湖親子旅遊，找飯店的時候就發現這裏也有不少適合全家入住澎湖親子飯店、澎湖親子民宿，這篇「澎湖親子住宿攻略」就來把姊口袋名單中的一時之選整理給大家參考，像是大家很愛的兒童戲水池、溜滑梯房型、球池遊戲區⋯等都有，而且幾乎都是在相對方便的地點，妳們可以按照孩子的年齡或喜好來規劃。

澎澄飯店

評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.2/10

交通：有停車場 馬公南海碼頭旁

0至6歲兒童，不加床可免費與大人同住

有提供3人房、4人房

有提供3人房、4人房 參考價格：平日雙人房約6,200元

查詢空房：｜Booking｜

推薦重點：飯店裡有兒童戲水區與兒童遊戲室，並以探險為概念設計房型，充滿童話氛圍和趣味。澎澄飯店和澎湖福朋喜來登酒店隔條馬路，最大的優勢是直接連結百貨公司、昇恆昌免稅店、影城和美食街，而且對面南海碼頭很方便參加、等活動，設施裝潢新穎，房間寬敞舒適具有設計感，海景令人放鬆。

圖文介紹：澎澄飯店：Pier3免稅百貨共構，機加酒划算推薦！

澎湖福朋喜來登酒店

評價：Google 4.4/5.0；Agoda 9.0/10

交通：有停車場 馬公南海碼頭旁

0至12歲兒童，不加床可免費與大人同住

有提供4人房

有提供4人房 參考價格：平日雙人房約5,200元

查詢空房：｜Booking｜

推薦重點：澎湖福朋喜來登酒店有室外游泳池和兒童遊樂場，很適合規劃澎湖親子旅遊。澎湖福朋喜來登酒店是很新的澎湖飯店，海景房很棒住起來超舒適，還能眺望馬公南海碼頭，可以預約澎湖機場接送專車服務。飯店有無邊際泳池、兒童遊戲室、烤箱三溫暖等設施。住這裡的好處除了離市區非常近，對面還有澎湖必逛的Pier3 三號港免稅店唷！房間寬敞乾淨，早餐BUFFET挺豐盛，是鬧中取靜的澎湖住宿地點，而且從飯店就能遠眺花火節的煙火唷～

圖文介紹：【澎湖】福朋喜來登酒店：無邊際泳池/自助晚餐/海鮮中餐廳





澎湖海洋派對民宿

評價：Google 4.9/5.0；Agoda 9.5/10

交通：停車場 免費機場接送

0至3歲兒童，不加床可免費與大人同住

有提供3~6人房多人入住

有提供3~6人房多人入住 參考價格：雙人房$ 2,700元

查詢空房：｜Booking訂房

推薦重點：澎湖海洋派對民宿提供不同主題的房型，還有小孩最愛的溜滑梯房，空間大又舒適，一樓更設有兒童遊戲區，戶外可以讓孩子玩沙，很是還帶著小朋友一起入住。

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