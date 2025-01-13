澎湖住宿、澎湖民宿海景房超讚！最近好多朋友都說要去澎湖旅遊，Mimi也正在計畫來個澎湖三天兩夜小旅行，不能出國只好把澎湖當沖繩的概念，找飯店的時候才發現，澎湖也有很多擁有無敵海景的民宿旅店，景色根本不輸國外，這篇「澎湖海景飯店民宿懶人包」就通通整理給大家參考，正在計畫到澎湖度假的朋友趕緊收藏。

綠洲旅店

評價：Google 4.3/5.0；Agoda 8.8/10

交通：有停車場 距離馬公市區12分鐘車程

參考價格：平日雙人房約 4,300元

查詢空房：

推薦重點：澎湖這間綠洲旅店民宿超級漂亮，是澎湖少見的中東風格民宿，擁有三面環海的景緻，可觀海撿貝殼，而且地點距離馬公市區也不會太遠，開闊的空間感和頂樓泳池欣賞夕陽超推薦！

澎湖夏灩民宿

評價：Google 4.5/5.0；Agoda 9.0/10

交通：停車場 建議自行騎車開車

參考價格：雙人房$2,600元

查詢空房：

推薦重點：很有度假感的澎湖海景民宿，房間佈置溫馨舒適，戶外露臺準備了躺椅，妳可以坐下來欣賞澎湖夕陽、星空或者湛藍的海景，很適合想來澎湖好好度假的朋友。

實住圖文：夏灩度假民宿

候鳥潮間帶民宿

評價：Google 4.7/5.0；Agoda 9.3/10

交通：有停車場 民宿外是潮間帶

參考價格：平日雙人房約 5,400元

查詢空房：

民宿很美，前面是一大片的潮間帶，漲潮退潮各有不同的風景， 退潮時整個溼地完全裸露，老闆還會帶著參觀，介紹途中看到的各種生物(彈塗魚、招潮蟹)。房間簡單舒適，早餐美味，適合悠閒度假。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子景點、

高雄：高雄景點、、

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿

台北：台北景點、、北投溫泉

宜蘭：、礁溪住宿

台中：台中景點、、逢甲夜市

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、花蓮住宿

台東：台東景點、、

苗栗：苗栗露營、三義住宿、

南投：南投景點、日月潭住宿

優惠碼整理：、、