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【台北新飯店】3家台北新開幕飯店超人氣推薦！

2025年菜外帶
2025-01-13 14:30:00 文字：marktrip
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marktrip

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喜新厭舊是人之常情，走進飯店到處都新新的看起來就是爽，而且在新飯店在設計上通常也會更吸睛更有特色，這篇就來幫和我一樣的新飯店控們，收集近年新開幕的台北新飯店、台北新住宿吧！

【台北新飯店】3家台北新開幕飯店超人氣推薦！

相鐵飯店台北西門 (2024年新飯店)

【台北新飯店】3家台北新開幕飯店超人氣推薦！

  • 評價：綜合評分9.3；地點評分9.8
  • 交通：捷運西門站步行約2分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 4,000元
  • 查詢空房：Booking訂房

相鐵飯店GRAND FRESA台北西門地理位置非常方便，靠近西門町，開車 5 分鐘即可抵達龍山寺和寧夏夜市，讓逛街購物變得很輕鬆。環境舒適，房間空間很大，大廳有提供備品自由取用，還有自助洗衣、零食販賣機好貼心。

台北大安伊普索飯店(2024年新飯店)

【台北新飯店】3家台北新開幕飯店超人氣推薦！

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分9.1
  • 交通：捷運忠孝復興站步行6分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 7,200元
  • 查詢空房：Booking訂房

台北大安伊普索飯店位置好，酒吧環境也很有氛圍，餐廳裝潢陳設了許多90年代流行音樂的CD、唱片、海報，房內也有CD播放器，房間設備齊全、寬敞，現代化的裝潢給人一種清新、溫馨的感覺。

北投晶泉丰旅(2024年新飯店)

【台北新飯店】3家台北新開幕飯店超人氣推薦！

  • 評價：綜合評分9.2；地點評分9.9
  • 交通：捷運新北投站出口步行5分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約 12,000元
  • 查詢空房：Booking訂房

北投晶泉丰旅溫泉旅館設備新，乾淨，服務人員親切有效率，交誼廳內Happy hour的點心飲料都免費，桌遊與環境佈置都整潔舒服，早餐也很豐富，重點是設施都很新值得入住。

✅詳細圖文：新開幕北投溫泉飯店，超美房型、湯屋、大眾池與休閒設施介紹

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