想規劃台北旅遊，那找絕對是交通地點最方便的首選，不管台灣高鐵、台鐵、台北捷運、巴士轉運站都在這裡，再加上、台北車站青年旅館的選擇不少，還能直接連通桃園機場捷運，而且房價還算便宜，因此成為很多遊客的最愛，這篇就來幫大家精選現在台北車站周邊最夯的旅宿吧～

璞邸城市膠囊旅店 (Bouti City Capsule Inn)

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價位參考：單房淡季NT$431元起

推薦原因：離台北車站走路3分鐘，要去西門町也大約只要10分鐘，是交通便捷的台北車站住宿。公共空間很舒適，還有完整的廚房餐具可以使用，膠囊房型還算寬敞，且放行李的櫃子很大，一樓交誼廳有供應簡單早餐，還能加99元升級早餐套餐。

夾脚拖的家- 長安122 (Flip Flop Hostel - Garden)

▲夾脚拖的家- 長安122 → 、Booking訂房

價位參考：單人淡季NT$364元起

推薦原因：離台北轉運站只有200公尺，有提供公共廚房，服務人員親切，環境乾淨早餐美味，而且每天白天或晚上都有免費活動可以參與。房間舒適，處處都充滿了藝術氣息。

漫步1948－北車館

▲漫步1948－北車館→ 、Booking訂房

價位參考：單人淡季NT$ 520元起

推薦原因：地點在台北巴士轉運站及機場捷運台北車站（A1）附近，旅店整體裝潢設計很漂亮，是價格便宜的台北車站住宿，而且飯店有附早餐，早餐為隔壁咖啡館提供的早午餐。交誼廳24小時開放很舒適，衛浴設備為共用，有免治馬桶，浴室乾濕分離，水量很大。

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