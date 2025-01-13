台北西門町到底要住哪裡好呢？哪些西門町住宿飯店值得推薦呢？這篇就來整理10間便宜又靠近台北捷運站的西門町住宿＆西門町飯店給大家參考，每家都是目前相當熱門的台北旅店，畢竟西門町又被稱為台北的原宿，一直是好吃、好玩又充滿年輕朝氣的台北旅遊景點，不管是想要吃美食、購物血拼、看電影、洗頭做造型都沒問題，還在想台北西門町要住哪裡嗎？照著訂就對啦！

薆悅精品 (inhouse Boutique)

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價位參考：雙人房淡季NT$ 2,481元起

地點佳，捷運西門站6號出口步行5分鐘內可抵達，附近為西門町中心，十分熱鬧。沒有健身房或商務中心，但是飯店很安靜，環境整潔，房間大且設計挺有質感。部分房間採光不佳，但也許這就是安靜的另一個原因。

台北西門町到底要住哪裡好呢？哪些西門町住宿飯店值得推薦呢？這篇就來整理10間便宜又靠近台北捷運站的西門町住宿＆西門町飯店給大家參考，每家都是目前相當熱門的台北旅店，畢竟西門町又被稱為台北的原宿，一直是好吃、好玩又充滿年輕朝氣的台北旅遊景點，不管是想要吃美食、購物血拼、看電影、洗頭做造型都沒問題，還在想台北西門町要住哪裡嗎？照著訂就對啦！

町記憶旅店3館 (Cho Hotel 3)

▲町．記憶旅店3館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 1,561元起

是新開的旅店，距離捷運站也不遠，只是位置比較隱密，位於一座較舊的大廈，要細心留意門牌喔！房間很好、很乾淨，員工服務態度非常好，讓人感到很窩心的是，大廳準備很多免費餅乾、飲料、泡麵，提供給不想出去吃宵夜的人。

丰居旅店西門館

▲丰居旅店西門館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 1,872元起

旅店樓下就是熱鬧的西門町商圈，離捷運西門站約5分鐘，是來台北旅遊很棒的落腳處。旅店雖然沒有很新，但設施完善，有免費餅乾飲品可以使用，更貼心的是有提供耳塞、護髮乳、衛生棉等備品房客可以自由拿取唷～

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