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台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

2025年菜外帶
2025-01-13 14:52:00 文字：marktrip
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marktrip

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台北士林夜市住宿清單幫大家整理好囉！

這3間便宜又靠近台北捷運站的士林住宿旅館青年旅館都位於士林夜市周邊，晚上走路就能去逛夜市吃美食。利用台北捷運劍潭站、士林站又能聯通其他台北景點，交通便利度相當好，還在想台北士林夜市要住哪裡嗎？照著訂就對啦！

台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

士林青年旅館

台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

▲士林青年旅館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$  763元起

士林青年旅館就在士林夜市最熱鬧區域的正對面，距離捷運劍潭站、士林站都大概5~8分鐘，交通便利。整體設計簡單俐落，有寬敞的交誼廳，房間在地下室，但是不會感覺悶熱，設施都很新穎乾淨。裡面也有規劃家庭房，不管是背包客還是家庭旅行都很合適。

天雲旅棧台北基河館

台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！ 台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

▲天雲旅棧台北基河館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$  2,368元起

交通很方便，從捷運劍潭站2號出口出來就到了，房間不大但滿有設計感，都有門禁卡管制，安全性也好。旅店雖然沒有早餐，不過有提供輕食沙拉、水果麵包、飲品等供訪客使用，還有免費的洗衣烘衣設備。

星美休閒飯店 (Beauty Hotels-Star Beauty Resort)

台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

台北市大同區【台北士林住宿】3家士林飯店、青年旅館推薦！

▲星美休閒飯店 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$  3,463元起

飯店位於台北士林區，距離劍潭捷運站和士林夜市步行僅需 8 分鐘。飯店中規中矩，設施略有老舊的感覺，但是房間很大，乾淨程度也好，浴室乾濕分離還有浴缸可以泡澡，整體來說挺不錯的。

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