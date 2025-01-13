台北士林夜市住宿清單幫大家整理好囉！

這3間便宜又靠近台北捷運站的士林住宿旅館、青年旅館都位於士林夜市周邊，晚上走路就能去逛夜市吃美食。利用台北捷運劍潭站、士林站又能聯通其他台北景點，交通便利度相當好，還在想台北士林夜市要住哪裡嗎？照著訂就對啦！

士林青年旅館

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價位參考：雙人房淡季NT$ 763元起

士林青年旅館就在士林夜市最熱鬧區域的正對面，距離捷運劍潭站、士林站都大概5~8分鐘，交通便利。整體設計簡單俐落，有寬敞的交誼廳，房間在地下室，但是不會感覺悶熱，設施都很新穎乾淨。裡面也有規劃家庭房，不管是背包客還是家庭旅行都很合適。

天雲旅棧台北基河館

▲天雲旅棧台北基河館 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 2,368元起

交通很方便，從捷運劍潭站2號出口出來就到了，房間不大但滿有設計感，都有門禁卡管制，安全性也好。旅店雖然沒有早餐，不過有提供輕食沙拉、水果麵包、飲品等供訪客使用，還有免費的洗衣烘衣設備。

星美休閒飯店 (Beauty Hotels-Star Beauty Resort)

▲星美休閒飯店 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 3,463元起

飯店位於台北士林區，距離劍潭捷運站和士林夜市步行僅需 8 分鐘。飯店中規中矩，設施略有老舊的感覺，但是房間很大，乾淨程度也好，浴室乾濕分離還有浴缸可以泡澡，整體來說挺不錯的。

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