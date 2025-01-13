台北信義區住宿、台北101住宿旅店的CP值很不錯耶！

台北101是台灣地標級的旅遊景點，信義區更是百貨林立，吸引著國內外很多觀光人潮，而周邊平價、選擇也不少，相當適合規劃台北旅遊行程。不用花太多錢就能住在台北熱鬧信義百貨區，晚上還能欣賞台北101夜景，包辦吃喝玩樂超棒的。

太平洋商旅 (Pacific Business Hotel)

▲太平洋商旅 →Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 3,382元起

太平洋商旅離信義百貨商圈、台北101展望台、通化夜市都非常近，有提供免費停車場，地點好且房價不貴，是很理想的住宿地點，也很適合要前往台北世貿洽公展覽的人。房間夠寬敞，走的風格雖然比較沒那麼年輕，但應有盡有且乾淨舒適。

思泊客台北101旅店

▲思泊客台北101→ Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 2,333元起

位置極佳，雖然位於大樓地下室，但距離捷運台北 101／世貿站只要1分鐘。房間小巧精緻，設備新穎舒適，早餐是和隔壁的美式早午餐配合，口味還不錯。

台北君悅酒店 (Grand Hyatt Taipei)

▲台北君悅酒店→Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 7,315元起

台北君悅酒店是在信義區台北101旁邊的五星級酒店，有室外游泳池、SPA會館、健身中心等設施，裝潢內部華麗，設計簡約明亮，雖然說設施比較老舊，但還是維持得很不錯，且服務很好。

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