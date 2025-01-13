我們時常會自己開車到台北，把車停在飯店停車場，然後搭台北捷運玩到處玩，這樣如果有要去台北其他郊區景點也很自由，不會被交通所限制。所以這篇收錄的台北住宿飯店，大多以近台北捷運站、有免費停車場這樣的條件來篩選，不管你是來台北旅遊想找便宜方便的飯店旅館，或是來洽公想找商務飯店都很實用～

各區域優缺點分析

台北相當精彩包含台北車站、西門町、行天宮、東區＆信義區，都有熱鬧商圈與熱門景點，把台北住宿飯店訂在這裡準沒錯！以下來個各區域重點整理給大家參考：

★台北車站：交通精華首選！可以方便搭乘高鐵台鐵、台北捷運、機場捷運、客運巴士，住在這裡除了可以輕鬆玩台北，還可以快速前往機場，甚至要去台灣其他地方玩都很方便。

★西門町：台北最國際化最年輕族群的商圈，也是許多台灣小吃集中地，不少外國觀光客會選擇住在這裏，不管是想要吃美食、購物血拼、看電影、洗頭做造型都沒問題！

★行天宮站：行天宮是台北深受觀光客喜愛的宗教文化景點，周邊也是台北美食天堂呢！像是、台北國泰萬怡酒店大家可以比較看看。

★台北東區：這橫跨捷運忠孝復興、忠孝敦化和國父紀念館站的區域是台北一級美食戰區，還有遠東SOGO百貨、頂好名店城、明曜百貨等逛街地。其中很推薦金普頓大安酒店，住起來很棒。

★信義區：聞名世界的台北101，還有松山文創園、象山步道都在這裡，更集中了很多百貨購物商場唷。其中很推薦，景觀超棒。

和苑三井花園酒店 台北忠孝

評價：綜合評分9.2；地點評分9.6

交通：有停車場 位在忠孝新生站2號出口旁

參考價格：平日雙人房約3,600元

查詢空房：｜Booking訂房

在日本就很愛入住三井花園系列飯店，而和苑三井花園酒店台北忠孝是該集團在台灣第一間作品，頂樓有日式大浴場，裸湯泡起來還不錯，交誼廳提供免費的咖啡飲水，是讓人放空的好地方。整體裝潢低調沈穩有質感，日式、西式早餐精緻可口，其中炒蛋跟玉子燒非常好吃。

詳細圖文：【台北住宿】和苑三井花園酒店台北忠孝

金普頓大安酒店

評價：綜合評分9.2；地點評分9.7

交通：有停車場 捷運忠孝復興站附近

參考價格：平日雙人房約7,500元

查詢空房：｜Booking訂房

台北金普頓大安酒店是洲際酒店集團在台北最新五星級飯店，大廳的氣味和氛圍都讓人非常放鬆，而且服務很到位，每個工作人員都訓練有素，非常專業和親切。房間品質自然不在話下，入住後根本不想出門哈哈，而且對寵物友善也相當特別，毛小孩牽繩可落地也可到12樓的餐廳。

JR東日本大飯店台北

評價：綜合評分9.2；地點評分9.5

交通：有停車場 捷運捷運南京復興站

參考價格：平日雙人房約4,600元

查詢空房：｜Booking訂房

JR東日本大飯店 台北位置很好，就在捷運站旁邊，距離遼寧街夜市 300 公尺。基本上飯店一切新開幕，硬體沒有問題！懷石料理使人讚不絕口，行政酒廊的服務也超好，提供的設施包括餐廳、酒吧、室內游泳池和健身中心。

詳細圖文：【台北住宿】JR東日本大飯店 台北

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