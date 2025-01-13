在寸土寸金的台北市區想要找台北便宜飯店就得花點心思，尤其台北車站、西門町、台北101信義區這些地方的旅宿都很搶手。

這篇幫大家精選三地點好、價格便宜的台北住宿，每晚房價落在$1,000左右，其中有舒適便宜的青年旅館、背包客棧，或者經濟實惠的時尚飯店，省錢玩台北快收藏。

台灣青旅膠囊旅店

評價：綜合評分9.2；地點評分9.6

交通：距離台北車站（M8 出口）步行 1 分鐘

參考價格：雙人房淡季NT$969元起

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想找台北便宜的住宿地點，這間台灣青旅膠囊旅店除了價格便宜，且位置就在台北車站附近很方便。旅店位於地下室空間，不過設備齊全，廚房隨時有餅乾和飲料，要泡茶煮飯洗衣都沒問題，床夠大又舒服， 也有提供簡便的早餐。

安得國際青年旅店

評價：綜合評分9.1；地點評分9.6

交通：距離台北車站（M8 出口）步行 1 分鐘

參考價格：雙人房淡季NT$ 873元起

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台北這間便宜旅店我也很喜歡，它離捷運台北車站M8出口只要兩分鐘，地點真的很完美。公共區域有大片落地窗明亮整潔，24hr隨時可取用吐司、果醬，讓人感覺窩心，而且床跟枕頭很好睡，雖說房間不大但在台北已經是相當經濟實惠的青旅飯店了。

信星青年旅館- 台北車站

評價：綜合評分9.3；地點評分9.3

交通：距離機場捷運台北車站（A1）步行僅 5 分鐘

參考價格：雙人房淡季NT$ 1,737元起

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台北車站旁這間信星青年旅館有超棒的公共休息區和廚房，有提供豐盛的早餐，麵包粥品自助餐檯一切都乾淨整潔，空間很大，可以每天窩在不同的角落休息或閱讀，讓人有超放鬆的感覺。

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