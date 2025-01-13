在規劃台北住宿的時候也能更有新鮮感，幫自己找間有特色的台北飯店，像是超美的台北量子酒店、阿樹國際旅店都非常具有特色，每一間都是妳來台北自由行時很棒的住宿地點唷～

阿樹國際旅店 arTree Hotel

▲阿樹國際旅店→ 、Booking訂房

參考價位：雙人房淡季NT$ 4,178元起

全新開幕的阿樹國際旅店就在中崙市場旁，離捷運台北小巨蛋站只有500公尺，交通位置便利。從停車場開始就有「樹」的元素，每個細節都與這主題相呼應，設計感很讓人驚艷，且房間也打造的相當像精緻，住起來寬敞舒適，還提供許多餅乾跟飲料。

詳細圖文：台北小巨蛋旁森林系設計酒店＆四人家庭房

泡泡飯店 hotelpoispois

▲泡泡飯店→ 、Booking訂房

參考價位：雙人房淡季NT$ 2,904 元起

全新開幕的泡泡飯店，離捷運忠孝敦化站走路6分鐘，是一間以泡泡和圓為設計概念的台北新飯店，從外觀就非常搶眼，開放式的頂樓是欣賞台北101夜景的好地方。房間每個細節都能感受到用心設計，空間雖然不大但各種設施俱全，隔音也很棒！

citizenM 臺北北門酒店 citizenM Taipei North Gate

▲citizenM 臺北北門酒店→ 、Booking訂房

參考價位：雙人房淡季NT$ 2,494元起

citizenM酒店很新穎乾淨，直接就能看到北門，走路2分鐘就是台北捷運北門站，要到西門站或台北車站也大約是10分鐘，交通地點相當好。設備很有現代感，例如房間內iPad可以控制燈光、窗簾和電視。整體來說是很棒的一家台北住宿旅店。

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