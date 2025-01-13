台北捷運很方便，要規劃台北住宿的時候把飯店訂在捷運站旁邊就對了，但哪幾個捷運站更好些呢？這篇就來精選其中最受歡迎的捷運站周邊旅店、青年旅館，兼顧高CP值與交通便利，是玩台北的首選。

1.台北車站：台北最大樞紐，高鐵台鐵、捷運、巴士轉運站匯集，交通方便首選！

2.西門站：直擊台北最時尚最國際化的西門町商圈

3.忠孝敦化站：直接住在台北東區最熱鬧地點，SOGO百貨商圈，美食餐廳雲集。

4.市政府站：新光三越信義新天地、微風廣場、威秀影城，出站就是信義區重點商圈

5.台北101/世貿站：觀光客最愛台北旅遊地標，來參展也適合

6.劍潭站：車站旁邊就是士林夜市最鬧區，逛完夜市直接回飯店很素西。

7.龍山寺站：萬華是台北城發源地，艋舺公園、廣州街夜市，周圍美食吃不完

永安棧 (WESTGATE Hotel)

▲永安棧 → 、Booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$ 3,581元起

永安棧離西門捷運站只要1分鐘，西門町最知名的阿忠麵線、金峰滷肉飯等超人氣美食就在旁邊，買完東西就可以直接拿回飯店放，地點真的很好。房間寬敞明亮，設施功能齊全舒適度很棒。

璞邸城市膠囊旅店 (Bouti City Capsule Inn)

▲璞邸城市膠囊旅店 → 、Booking訂房

價位參考：單房淡季NT$431元起

離台北車站走路3分鐘，要去西門町也大約只要10分鐘，是交通便捷的台北車站住宿。公共空間很舒適，還有完整的廚房餐具可以使用，膠囊房型還算寬敞，且放行李的櫃子很大，一樓交誼廳有供應簡單早餐，還能加99元升級早餐套餐。

合星青年旅館 (Star Hostel Taipei East)

▲合星青年旅館→ ；booking訂房

價位參考：單人床位NT$507元起（含早餐）

位於台北最時尚的東區，由老住宅改建成環保的現代住宿，公共空間設計的很舒適，有附簡易早餐，環境非常簡潔乾淨。附近是台北東區的精華地段想去敦南誠品、東區茶街、延吉街等都很方便，餐廳選擇也很多

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