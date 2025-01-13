帶小朋友到台北、新北旅遊玩要住哪裡呢？這篇「台北親子住宿推薦」精選出3家台北親子飯店給大家參考，有的具備歡樂兒童遊戲區、親子主題房型或者是經濟實惠的價格，想要規劃台北親子旅遊的話記得趕緊收藏吧！

天成文旅華山町－華山1914

▲天成文旅華山町－華山1914

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參考價位：雙人NT2,338

親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住

推薦原因：飯店是由老銀行改建特色十足，走文青風設計，地點就在忠孝新生捷運站旁，也非常近華山文創園區非常方便，價格實惠帶孩子入住可以輕鬆玩台北。房間各種設施一應俱全，有迎賓小禮物，早餐也蠻不錯有肉燥飯，還能自己煮陽春麵。

福容大飯店 – 淡水漁人碼頭

▲福容大飯店－淡水漁人碼頭

查詢空房： booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$3,249元起

親子住宿：1位未滿12歲兒童可免費同住

停車場(免費)

推薦原因：淡水福容大飯店就在淡水漁人碼頭邊，非常顯眼的船型飯店，附近的情人橋及漁人碼頭看夕陽很美，可以和孩子一起暢遊淡水老街、淡水景點，有免費接駁車到淡水捷運站，也可以直接搭渡輪到淡水老街都很方便。房間寬敞、三溫暖很舒適，阿基師飲茶和早餐都非常好吃，是高貴不貴的淡水住宿飯店。

薆悅酒店野柳渡假館

▲薆悅酒店野柳渡假館

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價位參考：雙人房淡季NT$ 2,472元起（包含早餐）

親子住宿：2位未滿7歲兒童可免費同住

停車場(免費)

推薦原因：飯店對面就是野柳海洋公園，到地質公園也很近，距離野柳自然景觀也僅有 3 分鐘步行路程，位置很棒。遊戲區大人小孩都適合，是台北平價親子飯店，非常適合要規劃台北郊區親子旅遊的朋友。

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