新北耶誕城住宿推薦哪幾間？

新北耶誕城會在12月初於新北市政府和板橋車站間的大廣場登場，住在板橋車站周邊飯店當然是首選，或者沿著板南線的捷運站像是龍山寺站、西門站周圍也都有很棒

的飯店。這篇「新北耶誕城住宿推薦」精選出最佳新北耶誕城住宿，想感受新北耶誕城濃濃耶誕氛圍，卻不知道住哪適合的旅人趕緊收藏吧！

板橋凱撒大飯店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.2

交通：停車場(免費) 離新北耶誕城走路3分鐘

參考價格：平日雙人房約2,251元

查詢空房：Booking訂房 ｜

板橋凱撒大飯店就在板橋車站旁邊走路3分鐘，周圍百貨商圈美食林立，飯店設備服務都好，房間又大又舒適，還有高樓層景觀，絕對是玩新北耶誕城的首選飯店，頂樓無邊際泳池和酒吧直接與隔壁的希爾頓飯店共用。

台北新板希爾頓酒店

飯店地點就在板橋凱撒大飯店旁，也是玩新北耶誕城的熱門飯店選擇，頂樓有無邊際游泳池和酒吧，希爾頓集團品質一直都是相當有水準，整體設施新穎，空間大視野好，晚上看著窗外的板橋夜景搭配紅酒超讚！

捷絲旅 – 西門町館

捷絲旅 – 西門町館位置在台北站和西門站中間，搭板南線四個站就能直達新北耶誕城的會場。周遭的環境相當方便，樓下就有7-11，走路2分鐘就能去西門町逛街，房間清潔整齊，隔音稍微不好。

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