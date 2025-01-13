為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

2025年菜外帶
2025-01-13 15:32:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

新北耶誕城住宿推薦哪幾間？

新北耶誕城會在12月初於新北市政府和板橋車站間的大廣場登場，住在板橋車站周邊飯店當然是首選，或者沿著板南線的捷運站像是龍山寺站、西門站周圍也都有很棒

的飯店。這篇「新北耶誕城住宿推薦」精選出最佳新北耶誕城住宿，想感受新北耶誕城濃濃耶誕氛圍，卻不知道住哪適合的旅人趕緊收藏吧！

【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

板橋凱撒大飯店

【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.2
  • 交通：停車場(免費) 離新北耶誕城走路3分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約2,251元
  • 查詢空房：Booking訂房

板橋凱撒大飯店就在板橋車站旁邊走路3分鐘，周圍百貨商圈美食林立，飯店設備服務都好，房間又大又舒適，還有高樓層景觀，絕對是玩新北耶誕城的首選飯店，頂樓無邊際泳池和酒吧直接與隔壁的希爾頓飯店共用。

台北新板希爾頓酒店

【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

  • 評價：綜合評分8.8；地點評分9.2
  • 交通：停車場、離新北耶誕城走路3分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約3,159元
  • 查詢空房：；booking訂房

飯店地點就在板橋凱撒大飯店旁，也是玩新北耶誕城的熱門飯店選擇，頂樓有無邊際游泳池和酒吧，希爾頓集團品質一直都是相當有水準，整體設施新穎，空間大視野好，晚上看著窗外的板橋夜景搭配紅酒超讚！

捷絲旅 – 西門町館

【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！ 【新北耶誕城住宿】精選3間板橋車站好評價飯店！

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分9.1
  • 交通：免費私人車位、捷運西門站步行5分鐘
  • 參考價格：平日雙人房約1,484元
  • 查詢空房：Booking訂房

捷絲旅 – 西門町館位置在台北站和西門站中間，搭板南線四個站就能直達新北耶誕城的會場。周遭的環境相當方便，樓下就有7-11，走路2分鐘就能去西門町逛街，房間清潔整齊，隔音稍微不好。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up