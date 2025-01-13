有哪幾家值得推薦的板橋住宿？哪些板橋旅館交通方便價格便宜呢？又哪些板橋飯店適合親子旅遊呢？推薦大家以板橋車站住宿、板橋府中住宿這兩個地點為主，要搭高鐵、台鐵或捷運很方便，且不管覓食逛街都很棒。

板橋住宿地點推薦哪裡好？

板橋是新北市市政府所在的重點區域，交通自然是很方便，要訂飯店的話，板橋站是由高鐵、台鐵和捷運共構，而鄰近的府中站有熱鬧商圈也是美食集中地。

1.板橋車站：三鐵共構站交通100%便利，快速串接台北各景點，還有大遠百、新北耶誕城(每年11月中~12月底登場)都在這裡！

2.府中站：府中商圈從以前就是板橋最熱鬧的地方，更是在地美食老店集中地，還有林家花園、黃石市場、湳雅夜市等熱門景點。

趣淘漫旅－台北 (HOTEL CHAM CHAM - Taipei)

▲趣淘漫旅 - 台北→ booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$1,532元起

親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住

停車場(免費)

趣淘漫旅－台北離板橋車站不遠，附近有誠品書局、百貨公司跟很多餐廳。早餐是在隔壁的凱撒飯店內用餐，房間新穎乾淨，設備應有盡有，且房價意外的便宜，如果想規劃住宿在台北板橋地區，那它肯定是個不錯的選擇。

2.板橋凱撒大飯店 (Caesar Park Hotel Banqiao)

▲板橋凱撒大飯店 → booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$2,562元起

親子住宿：2位未滿6歲兒童可免費同住

停車場(免費)

板橋凱撒大飯店離板橋車站走路只要3分鐘，設施很新服務也好，頂樓無邊際泳池和酒吧直接與隔壁的希爾頓飯店共用。房間又大又舒適，2000多元就能入住五星級飯店，若單以房價相比，整體CP值很棒！

馥都飯店 (Grand Forward Hotel)

▲馥都飯店→booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$2,813元起

親子住宿：2位未滿6歲兒童可免費同住

停車場(免費)

離捷運府中站走路2分鐘，飯店有免費代客泊車服務很貼心，雖然整體稍嫌老舊，但是房間很寬敞設備也齊全，甚至還有更衣間唷！

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿