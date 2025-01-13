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【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

2025年菜外帶
2025-01-13 15:38:00 文字：marktrip
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marktrip

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有哪幾家值得推薦的板橋住宿？哪些板橋旅館交通方便價格便宜呢？又哪些板橋飯店適合親子旅遊呢？推薦大家以板橋車站住宿、板橋府中住宿這兩個地點為主，要搭高鐵、台鐵或捷運很方便，且不管覓食逛街都很棒。

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

板橋住宿地點推薦哪裡好？

板橋是新北市市政府所在的重點區域，交通自然是很方便，要訂飯店的話，板橋站是由高鐵、台鐵和捷運共構，而鄰近的府中站有熱鬧商圈也是美食集中地。

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

1.板橋車站：三鐵共構站交通100%便利，快速串接台北各景點，還有大遠百、新北耶誕城(每年11月中~12月底登場)都在這裡！

2.府中站：府中商圈從以前就是板橋最熱鬧的地方，更是在地美食老店集中地，還有林家花園、黃石市場、湳雅夜市等熱門景點。

趣淘漫旅－台北 (HOTEL CHAM CHAM - Taipei)

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！ 【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

▲趣淘漫旅 - 台北→ booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$1,532元起
親子住宿：1位未滿6歲兒童可免費同住
停車場(免費)

趣淘漫旅－台北離板橋車站不遠，附近有誠品書局、百貨公司跟很多餐廳。早餐是在隔壁的凱撒飯店內用餐，房間新穎乾淨，設備應有盡有，且房價意外的便宜，如果想規劃住宿在台北板橋地區，那它肯定是個不錯的選擇。

2.板橋凱撒大飯店 (Caesar Park Hotel Banqiao)

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

▲板橋凱撒大飯店 → booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$2,562元起
親子住宿：2位未滿6歲兒童可免費同住
停車場(免費)

板橋凱撒大飯店離板橋車站走路只要3分鐘，設施很新服務也好，頂樓無邊際泳池和酒吧直接與隔壁的希爾頓飯店共用。房間又大又舒適，2000多元就能入住五星級飯店，若單以房價相比，整體CP值很棒！

馥都飯店 (Grand Forward Hotel)

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

【板橋住宿推薦】3間板橋站＆府中站飯店精選，近商圈好方便！

▲馥都飯店→booking訂房

價位參考：雙人房淡季NT$2,813元起
親子住宿：2位未滿6歲兒童可免費同住
停車場(免費)

離捷運府中站走路2分鐘，飯店有免費代客泊車服務很貼心，雖然整體稍嫌老舊，但是房間很寬敞設備也齊全，甚至還有更衣間唷！

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