淡水住宿推薦完成囉！來淡水玩住哪裡比較好呢？哪裡有便宜淡水住宿？

這篇要來推薦人氣火熱評價好的淡水住宿、淡水漁人碼頭飯店、淡水老街民宿給大家，位於交通方便的捷運淡水站、淡水老街和漁人碼頭附近，想來淡水坐船遊玩、逛老街吃美食，卻不知道住哪適合的旅人趕快把這篇收藏起來

台北車站如何前往淡水？

淡水在台北捷運紅線的最末站(R28)，從台北市區到淡水旅遊最簡單的方式就是搭捷運，而本篇收錄的幾家熱門淡水住宿飯店雖然不能說就在捷運站旁，但多會提供免費接駁車往返捷運站或淡水老街。

台北捷運信義線(紅線)

從台北車站出發，到淡水站約38分鐘，快速就可以從都市叢林來到淡水轉換旅遊心情。中途還會經過北投，要把淡水和北投溫泉安排一起玩也不成問題。

淡海輕軌路線圖

淡海輕軌與捷運紅線在「紅樹林站」連接，沿途可以欣賞淡水河紅樹林美景，串連淡江大學、濱海沙崙，未來還可以直接抵達沙崙海邊、淡水漁人碼頭。

將捷金鬱金香飯店

將捷金鬱金香飯店是淡水新開幕飯店！設施新穎，房間不管環境、備品及設備都很高級，景觀也很漂亮。飯店還提供接駁車往返淡水捷運站，周末班次頻繁，樓下還能逛商場跟看電影，很適合規劃淡水親子旅遊唷！

詳細圖文：【淡水住宿】將捷金鬱金香飯店

承億文旅淡水吹風

評價：綜合評分8.0；地點評分7.5

交通：機械式停車場 輕軌淡水漁人碼頭站步行約5分鐘

輕軌淡水漁人碼頭站步行約5分鐘 參考價格：平日雙人房約 1,637元

查詢空房：Booking訂房 ｜

承億文旅淡水吹風離淡水漁人碼頭走路約15分鐘，地點生活機能不錯，對面有全聯與超商，還有YouBike駐點和公車站，要去漁人碼頭、老街、夜市都很方便。空間寬敞乾淨整潔，備品充足，而且是承億文旅自己的設計，可以感受到他們的用心。

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭

評價：綜合評分8.4；地點評分8.5

交通：停車場 位於淡水漁人碼頭

位於淡水漁人碼頭 參考價格：平日雙人房約 3,991元

查詢空房：Booking訂房｜

淡水福容大飯店就在淡水漁人碼頭邊，是淡水地標飯店，附近的情人橋及漁人碼頭看夕陽很美。且飯店有免費接駁車到淡水捷運站，也可直接搭渡輪到淡水老街去玩都很方便。房間很大、三溫暖很舒適，阿基師飲茶和早餐都非常好吃，是高貴不貴的淡水住宿飯店。

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