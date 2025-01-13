玩基隆住哪裡好呢？有哪些好評價的基隆飯店呢？

雖然基隆住宿選擇不多，但用心的旅店還是有，這篇收錄的熱門基隆飯店民宿，選擇在大家最愛的基隆廟口夜市、正濱漁港周邊，不管想找基隆便宜住宿、有停車場飯店都沒問題。

粼島旅宿 Spangle Inn

評價：綜合評分9.2；地點評分9.1

交通：周邊有停車場 正濱漁港旁

價位參考：雙人房$2,860元

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是現在評價相當好基隆飯店，推薦，從陽台就可以看到對面正濱漁港與阿根納遺址兩大景點，一樓還有個防空洞是隱藏版基隆網美打卡點，室內裝潢走文青風格，採光不錯，有非常大的液晶螢幕，房間不大但我覺得蠻舒適。小缺點是沒有電梯，開車的話周邊停車場走3分鐘。

集好旅店 (KEEBE Hotel)

評價：綜合評分8.4；地點評分9.2

交通：沒停車場 近廟口夜市

價位參考：雙人房$2,800元

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離基隆廟口夜市只要300公尺覓食方便，環境優雅舒適，房間很新很時尚，備品很優秀，還有免費膠囊咖啡，早餐中規中矩。不過小缺點是沒有停車位，需要在附近停車，整體是評價相當好的基隆住宿旅店。

長榮桂冠酒店 - 基隆

評價：綜合評分8.6；地點評分8.8

交通：有停車場 廟口夜市走路15分

價位參考：雙人房$3,350元

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長榮桂冠酒店 - 基隆位於在基隆港海景第一排，可以享受迷人港景，飯店裡有溫水游泳池、三溫暖等設施，早餐在視野很好的18F，各方面都感覺用心。裝潢就是典雅的五星級商務風，雖然不是新飯店但整體設施維持的很好。

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