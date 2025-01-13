台灣北海岸旅遊要住哪？從淡水、野柳、九份、福隆到基隆有好多打卡景點秘境，來北海岸旅遊時當然也少不了找一間飯店享受海天一色的美景。這篇幫大家精選了台灣3間超有特色的北海岸住宿、北海岸海景飯店，都是人氣高評價好的選擇，一起來去擁抱台灣東北角的無敵海景吧！
白沙啾啾
- 評價：綜合評分8.5；地點評分8.7
- 交通：有停車場 位在石門區的海濱
- 參考價格：海景四人房約 4,320元起
- 查詢空房：Booking訂房
白沙灣的海灘很乾淨，民宿離沙灘非常近，打開後門就到海邊，海景四人房景色超棒！環境舒適價格合理，整體來說還不錯，但房間無冰箱、熱水器，需至公共空間使用廚房設備，可享用咖啡、簡單料理食物。
福容大飯店 - 淡水漁人碼頭
- 評價：綜合評分8.3；地點評分7.7
- 交通：有停車場 距離捷運淡水站 15 分鐘車程
- 參考價格：海景豪華家庭房約 8,200元起(含早餐)
- 查詢空房：Booking訂房
淡水漁人碼頭這間福容大飯店，是我個人覺得全台灣最好的福容啦！外型獨特就像一艘遠洋郵輪，風景很美。飯店內活動設施很多，早餐很豐盛多樣化，也有免費接駁車到淡水捷運站，不過設備已略顯老舊，但還是很值得推薦的北海岸住宿唷～
淡水將捷金鬱金香酒店
- 評價：綜合評分8.7；地點評分8.8
- 交通：有停車場 淡水捷運站「滬尾藝文休閒園區」免費接駁車
- 參考價格：河景四人房約 8,800元起(含早餐)
- 查詢空房：Booking訂房
將捷金鬱金香飯店是台北淡水新開幕飯店，設施新穎，房間不管環境、備品及設備都很高級，景觀也很漂亮。飯店還提供接駁車往返淡水捷運站，周末班次頻繁，樓下還能逛商場跟看電影，很適合規劃淡水親子旅遊唷！
詳細圖文：將捷金鬱金香飯店：淡水禮萊廣場影城共構，親子首選！
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