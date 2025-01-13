九份和金瓜石是台灣北部熱門景點，山城景緻美的愜意，很多、也都得以擁有絕佳山海美景，這裡來整理最新九份住宿、包棟民宿給大家大家，可以按照自己的旅遊規劃來比價找房間。

九份神隱之森

評價：綜合評分9.6；地點評分8.8

交通：離九份老街 300公尺

參考價格：7人包棟含早餐NT$16,050元起

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九份2021年新開幕森林系民宿！周邊曾是「戀戀風塵」電影原拍攝地，小木屋有2間臥室，房間內設施完善，衛浴都有免治馬桶，還有浴缸可放鬆泡澡。自助式早餐有提供咖啡豆的沖泡組、雜糧麵包、零食、牛奶、雞蛋、德式香腸及水果等，隔天可以自己做，是個很適合帶家人和情侶約會的地方。

九份山午民宿

評價：綜合評分9.3；地點評分9.1

交通：離九份老街 200公尺

參考價格：雙人房淡季NT$ 2,300元起

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2020年新開幕民宿！距離九份老街近，但斜坡較為陡峭，想看海景的話走出民宿就看的到。存在老街之中的現代簡約風格，民宿內部很漂亮、乾淨，有除濕機和Dyson吹風機，備品很用心，除了泡麵、餅乾還有濾掛咖啡。

九份海論海景民宿

評價：綜合評分9.1；地點評分8.9

交通：距離九份老街 300 公尺

有配合的停車場一晚300元

夜間導覽活動費用400元

參考價格：雙人房淡季NT$ 2,457元起

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九份海論海景民宿是九份熱門的網美民宿，房間雖然不大，但因為地勢高景色很好，且設施應有盡有，隔天早餐也不賴。不過拖行李箱的話會建議搭計程車前往，坐公車在走九份老街走上去會有點累。

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