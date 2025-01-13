陽明山是台北溫泉泡湯勝地，區域內有好幾家優質陽明山溫泉飯店，不住宿也有設施齊全的陽明山溫泉湯屋和便宜平價大眾SPA，這篇來推薦五間高人氣陽明山溫泉飯店＆陽明山溫泉會館，幫大家找到最適合的溫泉會館，出發來去陽明山賞景泡湯正是時候。

陽明山溫泉泡湯小提醒：

陽明山溫泉飯店大眾池設施需要自備泳衣、泳帽 可事先上網購買優惠泡湯券，比現場便宜 山上可能有蚊蟲問題，建議攜帶防蚊液或穿長袖

陽明溫泉渡假村(菁山遊憩區)

陽明山溫泉的菁山遊憩區有最具特色的森林小木屋，室內溫泉湯屋很寬敞，溫泉是來自冷水坑的弱酸性硫磺泉，泡完溫泉讓人消除疲勞超級舒服，戶外還有林間步道、露營區等設施，溫泉別墅旁邊就能停車超方便，是個很適合家庭旅遊的陽明山溫泉住宿。

陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店有佔地超過1800坪超豪華溫泉水療設施，雖然房價較高，但舒適度我覺得是所有陽明山溫泉飯店中最棒的。房間空間寬敞，陽台接著露天溫泉的浴室設計，讓人可以很放鬆的欣賞山景＋享受泡湯的樂趣。

陽明山家新溫泉和昇會館

評價：綜合評分8.1；地點評分8.2

參考價格：雙人房NT$ 3,299元起

不住宿泡湯優惠：



陽明山家新溫泉和昇會館的美美日式風格房型，讓人就像秒來到日本泡溫泉，房內有隱私獨立湯屋，大大的窗戶可以泡著溫泉同時欣賞周圍的海景山景超棒。而且住宿費用中還包宵夜，早餐更提供金山排隊名店「金山王肉包」的包子豆漿給房客享用，相當貼心。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿