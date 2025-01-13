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【陽明山溫泉】3間飯店湯屋、泡湯券、水療設施精選！

2025年菜外帶
2025-01-13 16:03:00 文字：marktrip
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marktrip

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陽明山是台北溫泉泡湯勝地，區域內有好幾家優質陽明山溫泉飯店，不住宿也有設施齊全的陽明山溫泉湯屋和便宜平價大眾SPA，這篇來推薦五間高人氣陽明山溫泉飯店＆陽明山溫泉會館，幫大家找到最適合的溫泉會館，出發來去陽明山賞景泡湯正是時候。

【陽明山溫泉】3間飯店湯屋、泡湯券、水療設施精選！

陽明山溫泉泡湯小提醒：

  1. 陽明山溫泉飯店大眾池設施需要自備泳衣、泳帽
  2. 可事先上網購買優惠泡湯券，比現場便宜
  3. 山上可能有蚊蟲問題，建議攜帶防蚊液或穿長袖

陽明溫泉渡假村(菁山遊憩區)

  • 評價：綜合評分8.4；地點評分8.6
  • 交通：捷運劍潭站搭小15區，到菁山遊憩區下車
  • 參考價格：四人房NT$4,950元起
  • 查詢空房：Booking訂房
  • 不住宿泡湯優惠：
    ✔︎雙人湯屋1,000元起

陽明山溫泉的菁山遊憩區有最具特色的森林小木屋，室內溫泉湯屋很寬敞，溫泉是來自冷水坑的弱酸性硫磺泉，泡完溫泉讓人消除疲勞超級舒服，戶外還有林間步道、露營區等設施，溫泉別墅旁邊就能停車超方便，是個很適合家庭旅遊的陽明山溫泉住宿。

陽明山天籟渡假酒店

陽明山溫泉－陽明山天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店有佔地超過1800坪超豪華溫泉水療設施，雖然房價較高，但舒適度我覺得是所有陽明山溫泉飯店中最棒的。房間空間寬敞，陽台接著露天溫泉的浴室設計，讓人可以很放鬆的欣賞山景＋享受泡湯的樂趣。

陽明山家新溫泉和昇會館

  • 評價：綜合評分8.1；地點評分8.2
  • 參考價格：雙人房NT$  3,299元起
  • 不住宿泡湯優惠：

陽明山家新溫泉和昇會館的美美日式風格房型，讓人就像秒來到日本泡溫泉，房內有隱私獨立湯屋，大大的窗戶可以泡著溫泉同時欣賞周圍的海景山景超棒。而且住宿費用中還包宵夜，早餐更提供金山排隊名店「金山王肉包」的包子豆漿給房客享用，相當貼心。

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