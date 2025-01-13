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【北投溫泉不住宿泡湯推薦】3間北投溫泉湯屋＆大眾池精選！

2025年菜外帶
2025-01-13 16:08:00 文字：marktrip
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marktrip

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北投溫泉台北超熱門的泡湯勝地，有特色的溫泉湯屋、大眾風呂、足湯，搭配下午茶或是餐飲，盡情享受溫泉絕對是很棒的回憶，而且從台北市區搭捷運就可以抵達，交通很便利。另外北投溫泉區裡還有溫泉博物館、地熱谷、古老溫泉遺址等豐富景點可以玩唷～

【北投溫泉不住宿泡湯推薦】3間北投溫泉湯屋＆大眾池精選！

金都精緻溫泉飯店

【北投溫泉不住宿泡湯推薦】3間北投溫泉湯屋＆大眾池精選！

評價：綜合評分8.3；地點評分8.4
交通：有停車場、捷運新北投站走路6分鐘
參考價格：雙人房NT$ 3,312元起
查詢空房：Booking訂房

不住宿泡湯優惠：
✔︎雙人湯屋980元(490元/人)

金都是北投老字號溫泉飯店，離捷運有一段路，當作散步也不錯。房間感覺有點老舊，但房型選擇蠻多的，且寬敞舒適，溫泉池很大也很乾淨，再加上有大大的對外窗，是價位便宜的北投住宿選擇。

享溫泉溫泉旅館

【北投溫泉不住宿泡湯推薦】3間北投溫泉湯屋＆大眾池精選！

評價：綜合評分8.4；地點評分8.6
交通：有停車場、新北投捷運站走路10分
參考價格：平日雙人湯屋5,980元
查詢空房：Booking訂房

不住宿泡湯優惠：
✔︎
✔︎
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新開幕不久的北投溫泉旅館，清水模外觀，裡面則是典雅的日式風格，整體氣氛相當適合泡湯，大眾湯有通風很舒適，也推薦他們的湯瀧套房，房間乾淨窗外有綠意風景，隱私感很好，且服務態度也是很獲好評。

北投慧薗溫泉會館

【北投溫泉不住宿泡湯推薦】3間北投溫泉湯屋＆大眾池精選！

交通：捷運站搭市民小巴2或小25於銀光巷口站下車

不住宿泡湯優惠：
✔︎大眾風呂( 500元/人)
✔︎雙人客房泡湯2,200元(1,100元/人)

北投慧薗溫泉會館位於北投寧靜的森林區，森林樹木自然景觀環繞，裝潢新穎硬體很好，房間雅緻還有淡淡的木頭香，湯屋可選擇峇里島風情、後現代豪華風格，房間內的泡湯池是半露天的。

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