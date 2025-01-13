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【北投溫泉飯店】精選3間溫泉飯店、情人湯屋推薦！

2025年菜外帶
2025-01-13 16:15:00 文字：marktrip
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marktrip

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北投溫泉推薦哪間好？ 北投溫泉飯店攻略完成了，推薦3間高人氣北投溫泉飯店北投溫泉湯屋，來泡湯還能把周邊很多北投景點、北投美食一併規劃超豐富，天氣開始轉冷，出發來去北投泡湯正是時候。

【北投溫泉飯店】精選3間溫泉飯店、情人湯屋推薦！

北投溫泉泡湯小提醒：

  1. 北投溫泉飯店大眾池SPA設施多需要自備泳衣、泳帽
  2. 可事先上網購買優惠泡湯券，會比現場便宜
  3. 想找用餐送泡湯的北投溫泉餐廳，請參考：北投湯屋攻略

北投老爺酒店

北投老爺酒店

北投老爺酒店

北投老爺酒店位置無敵方便，就在捷運新北投站旁，附近吃喝方便。房間乾淨，房內貼心提供水、飲料和果醋，男女裸湯設施舒適，是來北投泡溫泉輕鬆度假的好選擇。

享溫泉溫泉旅館

【北投溫泉飯店】精選3間溫泉飯店、情人湯屋推薦！

  • 評價：綜合評分8.4；地點評分8.6
  • 交通：新北投捷運站走路10分
  • 參考價格：淡季平日雙人湯屋2080元
  • 查詢空房：Booking訂房
  • 單純泡湯不住宿：

新開幕不久的北投溫泉旅館，清水模外觀，裡面則是典雅的日式風格，整體氣氛相當適合泡湯，大眾湯有通風很舒適，也推薦他們的湯瀧套房，房間乾淨窗外有綠意風景，隱私感很好，且服務態度也是很獲好評。

北投大地酒店

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分7.9
  • 交通：離新北投站走路約10分鐘
  • 參考價格：雙人房NT$8,728元起
  • 查詢空房：Booking訂房
  • 單純泡湯不住宿：

北投大地酒店我個人還蠻喜歡，位置在半山腰上風景很好，有新北投捷運站的免費接駁車服務，走路到北投市場大約10分鐘。飯店內有男女裸湯、泳池、健身房等設施，房內還有私人溫泉，床很大舒適，mini bar是免費，還備有迎賓水果，每個細節都很精緻。

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