北投溫泉推薦哪間好？ 北投溫泉飯店攻略完成了，推薦3間高人氣北投溫泉飯店＆北投溫泉湯屋，來泡湯還能把周邊很多北投景點、北投美食一併規劃超豐富，天氣開始轉冷，出發來去北投泡湯正是時候。

北投溫泉泡湯小提醒：

北投老爺酒店

北投老爺酒店位置無敵方便，就在捷運新北投站旁，附近吃喝方便。房間乾淨，房內貼心提供水、飲料和果醋，男女裸湯設施舒適，是來北投泡溫泉輕鬆度假的好選擇。

享溫泉溫泉旅館

新開幕不久的北投溫泉旅館，清水模外觀，裡面則是典雅的日式風格，整體氣氛相當適合泡湯，大眾湯有通風很舒適，也推薦他們的湯瀧套房，房間乾淨窗外有綠意風景，隱私感很好，且服務態度也是很獲好評。

北投大地酒店

北投大地酒店我個人還蠻喜歡，位置在半山腰上風景很好，有新北投捷運站的免費接駁車服務，走路到北投市場大約10分鐘。飯店內有男女裸湯、泳池、健身房等設施，房內還有私人溫泉，床很大舒適，mini bar是免費，還備有迎賓水果，每個細節都很精緻。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿