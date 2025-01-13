大家來北投泡溫泉當然也少不了品嚐北投美食，尤其北投市場附近還滿多好吃的美食店家，其中像是簡記排骨酥麵、湧蓮古早味蛋糕、蔡元益紅茶、高記茶莊⋯等，都是在地的人氣店家，就連在北投市場裡隨手買的胡椒餅都好好吃，還能趁著市場快收攤來撿便宜買水果，推薦大推薦
簡記排骨酥麵
▲簡記排骨酥麵｜Facebook
地址：台北市北投區新市街47號
電話：02-2896-1119
營業時間：10:00–22:00（週二休）
這間也是強棒級的北投美食小吃啦！這天雖然已經過了中午用餐時間，但人潮還是超級多，店裡招牌排骨酥麵很受歡迎，只是環境有點不太好，但畢竟這裡是菜市場攤商，這樣也是挺有味道的囉～
阿宗蚵仔煎＆春九份紅糟肉圓
▲阿宗蚵仔煎＆春九份紅糟肉圓
地址：台北市北投區磺港路20號
電話：02－28981033
營業時間：11:00–22:30
兩家就在開在隔壁，一起點來吃，口味都和台南小吃一樣甜甜的，非常合我們倆的味蕾，但這天點蝦仁煎只有６隻蝦子，不知道蚵仔煎會不會更豐富點，紅糟肉圓我喜歡。
蔡元益紅茶
▲蔡元益紅茶
地址：台北市北投區新市街15號（北投市場）
電話：02－28910602
營業時間：08:30–21:30（週一休）
這家紅茶店在北投也是相當有名，而且湧蓮蛋糕、到明泉紅茶之間也有看到它的分店，這天點了杯微糖古早味紅茶還滿好喝，香氣淡雅。
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