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【北投美食推薦】3家北投市場周邊B級美食清單！

2025年菜外帶
2025-01-13 16:19:00 文字：marktrip
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marktrip

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大家來北投泡溫泉當然也少不了品嚐北投美食，尤其北投市場附近還滿多好吃的美食店家，其中像是簡記排骨酥麵、湧蓮古早味蛋糕、蔡元益紅茶、高記茶莊⋯等，都是在地的人氣店家，就連在北投市場裡隨手買的胡椒餅都好好吃，還能趁著市場快收攤來撿便宜買水果，推薦大推薦

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簡記排骨酥麵

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簡記排骨酥麵Facebook

地址：台北市北投區新市街47號
電話：02-2896-1119
營業時間：10:00–22:00（週二休）

這間也是強棒級的北投美食小吃啦！這天雖然已經過了中午用餐時間，但人潮還是超級多，店裡招牌排骨酥麵很受歡迎，只是環境有點不太好，但畢竟這裡是菜市場攤商，這樣也是挺有味道的囉～

阿宗蚵仔煎＆春九份紅糟肉圓

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阿宗蚵仔煎＆春九份紅糟肉圓

地址：台北市北投區磺港路20號
電話：02－28981033
營業時間：11:00–22:30

兩家就在開在隔壁，一起點來吃，口味都和台南小吃一樣甜甜的，非常合我們倆的味蕾，但這天點蝦仁煎只有６隻蝦子，不知道蚵仔煎會不會更豐富點，紅糟肉圓我喜歡。

蔡元益紅茶

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蔡元益紅茶

地址：台北市北投區新市街15號（北投市場）
電話：02－28910602
營業時間：08:30–21:30（週一休）

這家紅茶店在北投也是相當有名，而且湧蓮蛋糕、到明泉紅茶之間也有看到它的分店，這天點了杯微糖古早味紅茶還滿好喝，香氣淡雅。

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