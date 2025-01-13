為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【烏來溫泉推薦】3家烏來溫泉飯店、湯屋泡湯精選

【烏來溫泉推薦】3家烏來溫泉飯店、湯屋泡湯精選

2025年菜外帶
2025-01-13 16:24:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

烏來溫泉是北部很受歡迎的泡湯勝地，這篇來整理評價很好的烏來溫泉飯店、湯屋，順道整理烏來溫泉便宜泡湯券給大家參考，看是要找烏來溫泉會館住上一晚，或在烏來溫泉湯屋安排休息泡湯，都能輕鬆在烏來盡情享受湯池與芬多精來次放鬆身心靈的溫泉旅行。

烏來溫泉飯店＆烏來溫泉湯屋推薦

烏來旅晨溫泉民宿

  • 評價：綜合評分9.4；設施評價9.0
  • 參考價格：旺季雙人房NT$8,400元起
  • 單純泡湯不住宿：
    ✔︎
    ✔︎
    可另外加選下午茶

旅晨溫泉旅宿是2020年10月全新開幕的烏來溫泉民宿，網路評價很好，位於半山腰景觀迷人，白色清新的建築，高質感湯屋相當漂亮，90分鐘獨立湯屋就有冷熱兩池設備，山景客房簡約唯美，也成了很多網美們來烏來泡溫泉時的熱門首選。

烏來馥森阪治

  • 評價：綜合評分 ；設施評價 
  • 參考價格：雙人湯屋NT$2,100元起
  • 單純泡湯不住宿：
    ✔︎
    可另外加選下午茶、套餐

烏來馥森阪治是馥蘭朵烏來渡假酒店旗下新品牌，今年八月才全新開幕，整體風格相當有特色，湯屋和房間都有景觀，還有美味下午茶週末假日來泡湯很療癒。缺點是位置有點隱密再加上停車格數量不多，還有就是剛開幕就傳出電話沒人接、粉專沒人回的狀況，但我覺得畢竟是大品牌，相信未來應該會持續改善。

璞石麗緻溫泉會館

  • 評價：綜合評分8.6；設施評價8.1
  • 查詢空房：Booking訂房
  • 參考價格：雙人房淡季NT$5,200元起
  • 單純泡湯：
    ✔︎大眾湯1,100元
    ✔︎雙人湯屋2,000元起(詳細泡湯資訊請點)

璞石麗緻溫泉會館是熱門烏來溫泉飯店，整體舒適且環境良好，房間超美，裡面就有私人溫泉浴缸，裝潢日式走極簡風格，基本設備十分齊全。而湯屋＆大眾池也很漂亮，雖然價格不便宜，但如果預算夠的話這裡真的很棒。

更多台灣旅遊攻略

台南台南景點台南親子飯店台南親子景點關子嶺溫泉

高雄高雄景點高雄親子景點美濃景點

嘉義嘉義景點嘉義住宿嘉義親子景點阿里山

台北台北景點北投溫泉陽明山溫泉烏來溫泉

宜蘭宜蘭景點宜蘭親子景點礁溪住宿

台中台中景點台中親子飯店逢甲夜市谷關溫泉

花蓮花蓮景點花蓮懶人露營瑞穗溫泉花蓮住宿

台東台東景點台東親子景點

桃園桃園景點桃園住宿桃園親子飯店

新竹新竹景點尖石溫泉新竹懶人露營新竹溫泉飯店

苗栗苗栗露營泰安溫泉三義住宿

南投南投景點日月潭埔里景點清境住宿日月潭住宿

彰化彰化景點雲林景點

屏東墾丁景點

離島：小琉球自由行澎湖自由行金門自由行小琉球住宿澎湖住宿

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up