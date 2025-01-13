烏來溫泉是北部很受歡迎的泡湯勝地，這篇來整理評價很好的烏來溫泉飯店、湯屋，順道整理烏來溫泉便宜泡湯券給大家參考，看是要找烏來溫泉會館住上一晚，或在烏來溫泉湯屋安排休息泡湯，都能輕鬆在烏來盡情享受湯池與芬多精來次放鬆身心靈的溫泉旅行。
烏來旅晨溫泉民宿
- 評價：綜合評分9.4；設施評價9.0
- 參考價格：旺季雙人房NT$8,400元起
- 單純泡湯不住宿：
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可另外加選下午茶
旅晨溫泉旅宿是2020年10月全新開幕的烏來溫泉民宿，網路評價很好，位於半山腰景觀迷人，白色清新的建築，高質感湯屋相當漂亮，90分鐘獨立湯屋就有冷熱兩池設備，山景客房簡約唯美，也成了很多網美們來烏來泡溫泉時的熱門首選。
烏來馥森阪治
- 評價：綜合評分 ；設施評價
- 參考價格：雙人湯屋NT$2,100元起
- 單純泡湯不住宿：
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可另外加選下午茶、套餐
烏來馥森阪治是馥蘭朵烏來渡假酒店旗下新品牌，今年八月才全新開幕，整體風格相當有特色，湯屋和房間都有景觀，還有美味下午茶週末假日來泡湯很療癒。缺點是位置有點隱密再加上停車格數量不多，還有就是剛開幕就傳出電話沒人接、粉專沒人回的狀況，但我覺得畢竟是大品牌，相信未來應該會持續改善。
璞石麗緻溫泉會館
璞石麗緻溫泉會館是熱門烏來溫泉飯店，整體舒適且環境良好，房間超美，裡面就有私人溫泉浴缸，裝潢日式走極簡風格，基本設備十分齊全。而湯屋＆大眾池也很漂亮，雖然價格不便宜，但如果預算夠的話這裡真的很棒。
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