金山溫泉是北台灣泡湯勝地，溫泉區可以找到單純泡湯不住宿的溫泉湯屋；適合家庭親子旅遊的金山SPA會館；也有提供住宿的金山溫泉飯店和民宿，在熱門假期的時候建議要提早預約，天氣開始轉冷，出發來去金山泡湯正是時候。

金山溫泉泡湯小提醒：

金山溫泉飯店大眾池SPA設施多需要自備泳衣、泳帽 可事先上網購買優惠泡湯券，會比現場便宜

鼎帥溫泉旅館

評價：綜合評分8.2；地點評分8.8

交通：距離金山老街不到 500 公尺

參考價格：雙人房NT$ 2,860元起

查詢空房：Booking訂房

金山「鼎帥溫泉旅館」的溫泉泉質屬稀有的硫磺鹽泉。地點鬧中取靜，有免費停車位，去附近逛金山老街吃喝很方便。 房型和溫泉湯屋浴池寬敞，綜合評分超過8.2，是評價很不賴的金山溫泉住宿。

金湧泉SPA溫泉會館

金湧泉SPA溫泉會館的溫泉泉質屬於金山特有海底溫泉，門口就有國光客運站，專用停車場也很大交通超方便。最棒的是飯店腹地超大，泡湯設施種類齊全，有很多不同種類的溫泉池、草藥浴，溫泉魚咬腳和戲水池滑水道，是適合家庭親子旅遊的金山萬里溫泉住宿。

大埔硫磺溫泉商旅

大埔硫磺溫泉商旅是很多人推薦的金山溫泉便宜住宿，房價親民最適合小資族，房間和浴室都很寬敞舒適，邊泡湯還能看電視看窗景，泉質屬硫磺溫泉，水質帶點乳白色，有濃厚的硫磺味，泡完身上咕遛咕遛的無敵舒服。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿