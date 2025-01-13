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【金山溫泉】精選人氣湯屋/泡湯券/親子SPA設施攻略！

2025年菜外帶
2025-01-13 16:28:00 文字：marktrip
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marktrip

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金山溫泉是北台灣泡湯勝地，溫泉區可以找到單純泡湯不住宿的溫泉湯屋；適合家庭親子旅遊的金山SPA會館；也有提供住宿的金山溫泉飯店和民宿，在熱門假期的時候建議要提早預約，天氣開始轉冷，出發來去金山泡湯正是時候。

【金山溫泉】精選人氣湯屋/泡湯券/親子SPA設施攻略！

金山溫泉泡湯小提醒：

  1. 金山溫泉飯店大眾池SPA設施多需要自備泳衣、泳帽
  2. 可事先上網購買優惠泡湯券，會比現場便宜

鼎帥溫泉旅館

金山溫泉－鼎帥溫泉旅館

金山溫泉－鼎帥溫泉旅館

  • 評價：綜合評分8.2；地點評分8.8
  • 交通：距離金山老街不到 500 公尺
  • 參考價格：雙人房NT$  2,860元起
  • 查詢空房：Booking訂房

金山「鼎帥溫泉旅館」的溫泉泉質屬稀有的硫磺鹽泉。地點鬧中取靜，有免費停車位，去附近逛金山老街吃喝很方便。 房型和溫泉湯屋浴池寬敞，綜合評分超過8.2，是評價很不賴的金山溫泉住宿。

金湧泉SPA溫泉會館

金山溫泉－金湧泉SPA溫泉會館 金山溫泉－金湧泉SPA溫泉會館

金湧泉SPA溫泉會館的溫泉泉質屬於金山特有海底溫泉，門口就有國光客運站，專用停車場也很大交通超方便。最棒的是飯店腹地超大，泡湯設施種類齊全，有很多不同種類的溫泉池、草藥浴，溫泉魚咬腳和戲水池滑水道，是適合家庭親子旅遊的金山萬里溫泉住宿。

大埔硫磺溫泉商旅

金山溫泉推薦：大埔硫磺溫泉商旅

金山溫泉推薦：大埔硫磺溫泉商旅

  • 評價：綜合評分8.5；地點評分8.4
  • 交通：離龜吼漁港、野柳地質公園6公里
  • 參考價格：雙人房NT$2,618元起
  • 查詢空房：Booking訂房

大埔硫磺溫泉商旅是很多人推薦的金山溫泉便宜住宿，房價親民最適合小資族，房間和浴室都很寬敞舒適，邊泡湯還能看電視看窗景，泉質屬硫磺溫泉，水質帶點乳白色，有濃厚的硫磺味，泡完身上咕遛咕遛的無敵舒服。

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