台北泡溫泉何處去？台北溫泉攻略完成囉！

這篇幫大家整理到台北旅遊時可以走訪的人氣溫泉區，並精選推薦溫泉飯店湯屋大眾池、便宜泡湯券給大家參考，天氣冷冷泡溫泉超療癒。

【台北泡湯去】北投溫泉

到台北泡溫泉第一個想到就是北投溫泉，北投地區的溫泉從日治時期便頗具盛名，泉源為大磺嘴溫泉，泉質屬硫酸鹽泉，會有淡淡硫磺味。天冷季節來北投泡湯吃美食超享受，找間優質的北投溫泉飯店，或者單純不住宿泡湯都很讚。

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【台北泡湯去】烏來溫泉

烏來溫泉是台北周圍的知名溫泉景點，泉質屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉(美人湯)，相傳『烏來』一詞在泰雅族原住民用語，意思就是「溫泉」。而且來烏來除了泡溫泉，附近還有烏來瀑布、烏來老街等景點可以走遊，也因為地點靠近新北市新店，相當適合安排一日遊。

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【台北泡湯去】礁溪溫泉

是臺灣少見平地溫泉，也因此有超大腹地可以容納上百家溫泉飯店，泉質屬於PH7.5的碳酸氫鈉泉，具有美容養顏效果，洗後皮膚光滑摸起來很舒服。自從雪隧通車之後，到宜蘭礁溪溫泉泡湯就成了台北人假日熱門選擇。

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礁溪寒沐酒店

飯店離礁溪湯圍溝溫泉公園、奕順軒等鬧區很近，房間設備好泡湯空間很大，也規劃了戶外泳池、兒童遊戲區等，很適合規劃宜蘭家庭旅遊入住。訂房時稍微注意最好是訂本館的房間，住行館還要走到對面的本館用設施會稍微麻煩。

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