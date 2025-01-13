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【台北溫泉推薦】3個台北近郊熱門溫泉，假日泡湯好療癒！

2025年菜外帶
2025-01-13 16:42:00 文字：marktrip
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marktrip

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台北泡溫泉何處去？台北溫泉攻略完成囉！

這篇幫大家整理到台北旅遊時可以走訪的人氣溫泉區，並精選推薦溫泉飯店湯屋大眾池、便宜泡湯券給大家參考，天氣冷冷泡溫泉超療癒。

【台北泡湯去】北投溫泉

【台北溫泉推薦】3個台北近郊熱門溫泉，假日泡湯好療癒！

到台北泡溫泉第一個想到就是北投溫泉，北投地區的溫泉從日治時期便頗具盛名，泉源為大磺嘴溫泉，泉質屬硫酸鹽泉，會有淡淡硫磺味。天冷季節來北投泡湯吃美食超享受，找間優質的北投溫泉飯店，或者單純不住宿泡湯都很讚。

【台北泡溫泉】北投溫泉餐廳、湯屋推薦＆優惠泡湯券懶人包

【台北泡湯去】烏來溫泉

烏來溫泉飯店＆烏來溫泉湯屋推薦

烏來溫泉是台北周圍的知名溫泉景點，泉質屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉(美人湯)，相傳『烏來』一詞在泰雅族原住民用語，意思就是「溫泉」。而且來烏來除了泡溫泉，附近還有烏來瀑布、烏來老街等景點可以走遊，也因為地點靠近新北市新店，相當適合安排一日遊。

【台北泡溫泉】10家好評價烏來溫泉飯店／湯屋推薦

【台北泡湯去】礁溪溫泉

是臺灣少見平地溫泉，也因此有超大腹地可以容納上百家溫泉飯店，泉質屬於PH7.5的碳酸氫鈉泉，具有美容養顏效果，洗後皮膚光滑摸起來很舒服。自從雪隧通車之後，到宜蘭礁溪溫泉泡湯就成了台北人假日熱門選擇。

【礁溪這樣玩】觀光工廠/網美打卡/泡湯一日遊攻略

礁溪寒沐酒店

【台北溫泉推薦】3個台北近郊熱門溫泉，假日泡湯好療癒！

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.3
  • 交通：礁溪車站走路5分鐘；礁溪轉運站8分
  • 參考價格：平日雙人房約4,700元
  • 查詢空房：Booking
  • 單純泡湯不住宿：
    ✔︎
    ✔︎礁溪寒沐美食泡湯優惠券
    可另加下午茶、自助式午餐

飯店離礁溪湯圍溝溫泉公園奕順軒等鬧區很近，房間設備好泡湯空間很大，也規劃了戶外泳池、兒童遊戲區等，很適合規劃宜蘭家庭旅遊入住。訂房時稍微注意最好是訂本館的房間，住行館還要走到對面的本館用設施會稍微麻煩。

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