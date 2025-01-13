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台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

2025年菜外帶
2025-01-13 17:03:00 文字：marktrip
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marktrip

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北投溫泉一日遊怎麼玩？

北投是超級熱門台北旅遊景點，只需搭捷運馬上就能來北投一日遊，大家可以輕鬆找到很多北投好玩景點，像北投圖書館、北投溫泉博物館、北投公園露天溫泉、北投地熱谷⋯等都很夯，再找一間舒服的北投溫泉湯屋泡個湯，就是完美的北投溫泉輕旅行囉！

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

北投一日遊、二日遊景點地圖

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

北投景點多分佈在北投公園周邊，推薦從捷運新北投站出發，走訪北投圖書館、北投溫泉博物館和地熱谷幾個熱門景點，中間到北投市場吃美食，傍晚找間北投溫泉餐廳享用在地美食，有的餐廳還能順便泡溫泉超讚。

那如果想要泡湯品質更好，或者要帶女友老婆過節日的話，那提高預算找間優質的北投溫泉湯屋就更棒哩！

北投溫泉博物館

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

北投溫泉博物館有古色古香的建築景觀超級好拍照，裡面漂亮彩繪玻璃、懷舊日式休息區，還有超具特色的羅馬大浴池都很值得來看看，還能讓我們認識北投溫泉的歷史，重點是完全免費參觀，推薦大家來北投除了泡溫泉、吃美食，也別忘來趟北投溫泉歷史之旅。

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

其中羅馬式浴場是北投溫泉博物館中最有特色的古蹟，當時曾經是東亞最大的溫泉浴場，四周由拱型廊柱所圍繞，就算在百年後的現在看起來也是頗氣派。

沿著參觀路線也有各種北投溫泉的介紹與歷史文物呈現，中間大大的日式榻榻米空間是當時給大家泡完湯休息、吹風的地方，感覺就很享受呢～

✔︎詳細：【北投景點】北投溫泉博物館：必看百年歷史溫泉浴場

北投溫泉博物館
地址：臺北市北投區中山路二號(地圖)
電話：02-28939981
開放時間：9:00~17:00（周一＆國定假日休館，六日照常開放）
官網：https://hotspringmuseum.taipei/

地熱谷公園

地熱谷是北投溫泉其中一處源頭，屬於大屯火山群內水溫最高的溫泉，水溫高達80℃至100℃之間，也因此地熱谷終年都煙霧彌漫，成為北投代表性景點。

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！
(圖片取自Flickr)

這樣的畫面讓人聯想到地獄場景，所以北投地熱谷又被稱為「地獄谷」或「鬼湖」，與日本九州的別府地獄八景相當類似。之前有觀光客會用地熱谷的泉水煮溫泉蛋，但現在園區為了避免發生危險，已經管制禁止這樣的行為囉！

北投地熱谷公園
地址：台北市北投區中山路30號之10號(地圖)
電話：+886-2-28972647
開放時間：09:00~17:00，周一公休，例假日開放

少帥禪園

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

少帥禪園是北投隱藏版的景觀餐廳，連續三年被法國La Liste美食指南評選為全球千大餐廳。而之所以取名少帥禪園，是因為這裏曾經是東北少帥張學良被軟禁時的故居，相當具有歷史意義。

台北市【北投一日遊】北投必去熱門景點、溫泉湯屋推薦！

日治時期的時代古色古香建築，邊用餐邊遠眺觀音山與關渡平原的景色超級愜意，還可以泡足湯／雙人湯屋唷！推薦大家事先上網買會比現場更便宜。

✔︎

少帥禪園
地址：台北市北投區幽雅路34號(地圖)
電話：+886-2-2893-5336
營業時間：10:00~21:00
訂位網址：http://www.sgarden.com.tw/

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