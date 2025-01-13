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【桃園飯店推薦】精選3間中壢/桃園市交通便利住宿推薦！

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2025-01-13 17:09:00 文字：marktrip
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marktrip

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最新的桃園住宿、桃園飯店推薦懶人包完成囉！

桃園住宿以中壢住宿、桃園市區、大溪等地方最熱門，不管是平價飯店、汽車旅館，到設備很棒的桃園親子住宿、五星級度假村通通有，每家都是現在桃園最人氣評價相當好的住宿選擇，不管是到桃園洽公或旅遊都很棒。

【桃園飯店推薦】精選3間中壢/桃園市交通便利住宿推薦！

COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館

【桃園飯店推薦】精選3間中壢/桃園市交通便利住宿推薦！ 【桃園飯店推薦】精選3間中壢/桃園市交通便利住宿推薦！

  • 評價：綜合評分9.1；地點評分8.5
  • 交通：桃園機場捷運「桃園高鐵站」走路10分鐘
  • 參考價格：平日雙人房含早餐約4,900元
  • 查詢空房：Booking訂房

COZZI Blu和逸飯店與新光影城、置地廣場和Xpark水族館共構，走個天橋就是華泰名品城，整個區域裡就足夠玩上整天。以水族館為主題設計的房型漂亮視野好。

住宿圖文：COZZI Blu和逸飯店桃園館

 

潮旅館(汽車旅館)

【桃園飯店推薦】精選3間中壢/桃園市交通便利住宿推薦！

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分8.9
  • 交通：國1桃園南崁交流道5分鐘
  • 參考價格：平日雙人房含早餐約1,610元
  • 查詢空房：Booking訂房

桃園市區停車不易，所以很多人會選擇入住汽車旅館，潮旅館（Chao Motel）在2018年重新整修，房間質感好舒適度也提高，再加上房價蠻實惠，它甚至還有六人房型，是評價很好的桃園住宿地點，家庭旅遊或自己開車都可以考慮入住。

沐楓商旅

【桃園飯店推薦】精選3間中壢/桃園市交通便利住宿推薦！

  • 評價：綜合評分8.9；地點評分8.2
  • 交通：中壢火車站走路10分鐘
  • 參考價格：平日雙人房含早餐約1,636元
  • 查詢空房：Booking訂房

離中壢火車站不遠，周邊是一般住宅晚上蠻安靜，整體裝潢蠻年輕活潑，簡約清爽的風格讓人感到舒服，備品也都是印上自家Logo有走品牌的企圖心，再加上住宿費用便宜，是桃園網路上評價很好的優質旅宿。

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