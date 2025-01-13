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【新竹住宿推薦】3間新竹市區/科學園區/高鐵站周邊飯店精選！

2025年菜外帶
2025-01-13 17:17:00 文字：marktrip
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marktrip

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來新竹不管洽公或旅遊，像是新竹科學園區周邊飯店(竹科住宿)、新竹火車站住宿、新竹高鐵站住宿、新竹郊區都有相當多高評價住宿選擇，這篇來推薦地點好、便宜高CP值的新竹住宿飯店給大家。

【新竹住宿推薦】3間新竹市區/科學園區/高鐵站周邊飯店精選！

新竹伊普索凱悅尚選酒店

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價位參考：雙人房淡季NT$ 3,500元起
查詢空房：Booking訂房

推薦原因：新竹伊普索凱悅尚選酒店有附停車場，雖然不是在新竹市中心，但位於就在新竹交流道旁邊，尤其是要前往竹科出差洽公最為方便，房間和硬體設備都還蠻新，大廳時尚超漂亮，而且早餐豐富多元。

和選旅

【新竹住宿推薦】3間新竹市區/科學園區/高鐵站周邊飯店精選！

【新竹住宿推薦】3間新竹市區/科學園區/高鐵站周邊飯店精選！

價位參考：雙人房淡季NT$ 3,100元起
查詢空房：Booking訂房

推薦原因：和選旅的交通便利，就在客運站及交流道旁，距離交通大學僅需 4 分鐘步行路程，也有提供停車位。房內設備都算新穎乾淨，嬰兒床、消毒鍋、澡盆等嬰幼兒備品齊全，很適合有嬰幼兒隨行的家庭來新竹旅遊住宿，自助式早餐種類相當豐富，能滿足大人和嬰幼兒的副食品需求，值得推薦！

新竹豐邑喜來登大飯店

【新竹住宿推薦】3間新竹市區/科學園區/高鐵站周邊飯店精選！

【新竹住宿推薦】3間新竹市區/科學園區/高鐵站周邊飯店精選！

價位參考：雙人房淡季NT$ 5,550元起
查詢空房：Booking訂房

推薦原因：喜來登有一定程度的品質保證，整體設備都很好，房間很乾淨，住起來舒適，附設的三溫暖、游泳池和健身房也很棒，早餐相當豐盛，可惜無一間房兩大床（家庭房），是比較遺憾的地方。

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