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【新竹溫泉】尖石溫泉飯店、雙人湯屋、SPA推薦！

2025年菜外帶
2025-01-13 17:21:00 文字：marktrip
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marktrip

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新竹泡溫泉最方便的地點首選尖石溫泉，不過來尖石泡湯不像北投關子嶺溫泉這樣有個溫泉老街聚落，各家溫泉會館都蠻分散。

這篇來整理新竹尖石溫泉推薦懶人包，包含單純泡湯休息的溫泉湯屋；適合家庭親子旅遊的大眾池SPA會館，也會附上省錢尖石溫泉區優惠泡湯券，大家規劃新竹泡湯輕旅行時可以參考唷～

【新竹溫泉】尖石溫泉飯店、雙人湯屋、SPA推薦！

尖石溫泉泡湯小提醒：

  1. 尖石溫泉飯店大眾池SPA設施多需要自備泳衣、泳帽
  2. 可事先上網購買優惠泡湯券，會比現場便宜

錦屏美人湯館

【新竹溫泉】尖石溫泉飯店、雙人湯屋、SPA推薦！

  • 評價：綜合評分8.4；設施評分7.9
  • 交通：離內灣老街車程15~20分鐘
  • 不住宿，日歸泡湯優惠票券：
    ✔︎
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錦屏美人湯館是人氣頗高的新竹尖石溫泉會館，Google近1,500則評價有4.2分，有大眾池和私密性高的獨立湯屋，整體環境乾淨，風景優美，在網路上買錦屏美人湯館泡湯優惠券只要329元，不限時間平假日都能用整個CP值超高啊！

新竹峇里森林溫泉渡假村

  • 評價：綜合評分7.3；舒適評分7.4
  • 交通：離內灣老街車程13分鐘
  • 參考價格：雙人房NT$3,700元起
  • 查詢空房：Booking訂房
  • 泡湯優惠：

峇里森林溫泉渡假村就位於新竹尖石鄉的嘉樂村，四周都是山林綠意空氣清新舒服，小木屋房型是它一大特色，房內的溫泉設施是半露天式設計，邊吹風邊泡湯還蠻不賴，設施乾淨不過浴室廁所和溫泉池一樣設計在外面使用上有點不方便。另外不少網友說他們的鱘龍魚大餐美味好吃，下回有機會會想品嚐看看。

威尼斯內灣溫泉會館

【新竹溫泉】尖石溫泉飯店、雙人湯屋、SPA推薦！

威尼斯內灣溫泉會館是離新竹市最近的溫泉會館，走過吊橋就是內灣老街，想就近在內灣泡湯是首選。裡面沒有大眾溫泉SPA設施，都是以湯屋為主，環境幽靜空氣中滿滿芬多精很舒服，溫泉屬於碳酸氫鈉泉美人湯泡完身上滑滑的很推薦。另外威尼斯內灣溫泉會館還有提供露營車、露營地的服務，喜歡露營的朋友也可以考慮。

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