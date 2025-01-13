新竹親子住宿推薦哪幾間？是許多想要規劃新竹親子旅遊的爸媽會想知道的事情。這篇就幫大家精選出新竹適合帶小朋友一起入住的飯店給大家參考，具備歡樂兒童遊戲區、親子房型，想要規劃新竹親子旅遊趕緊收藏吧！

煙波大飯店新竹湖濱館

評價：綜合評分8.6；地點評分8.1

交通：有停車場、離青草湖步行僅 5 分鐘

參考價格：平日家庭房約4,104元（含早餐）

查詢空房：Booking訂房

煙波大飯店新竹湖濱館是超熱門的新竹親子友善飯店，雖然位置比較郊區，但相對場地很大，館內親子設施非常多元，還有許多親子DIY等活動可以參加豐富程度幾乎沒有對手，再加上室內游泳池，完全不用出飯店就玩得很開心，是媽咪社團推薦來新竹親子旅遊住宿首選！

圖文：煙波大飯店-新竹湖濱館：從入住玩到退房的優質親子飯店

關西六福莊生態渡假旅館

六福莊生態渡假旅館是亞洲唯一以自然生態動物園為景觀設計的飯店，最大賣點是在飯店裡就可以看到長頸鹿、白犀牛、斑馬、環尾狐猴⋯等動物，還可以額外付費參加幫犀牛洗澡、勇闖猛獸島等新奇活動，而且我們這趟在預約六福莊生態渡假旅館，直接就包含六福村主題樂園門票，小朋友玩得超開心又難忘～

詳細圖文：六福莊生態渡假旅館，房型建議＆動物互動體驗

新竹國賓大飯店

新竹國賓大飯店房間採迴廊設計很氣派，是屬於天井式設計，可以看到低樓層的餐廳，房間乾淨舒適且寬大，高樓景觀視野很棒，設有室內溫水泳池、三溫暖、親子玩沙空間，雖然是舊飯店但我覺得維持得不錯，整體服務也有一定水準！

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