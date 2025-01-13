苗栗南庄曾被票選為全臺灣「友善城市」第一名，是很多北部朋友假日出遊首選，這篇幫大家精選三間南庄民宿，看是想要找南庄網美民宿、包棟民宿或南庄親子民宿，都是有著大好評價的選擇，收藏起來就對囉～

雲水溫泉度假森林

評價：Google 4.3/5.0；Agoda 8.1/10

交通：✅有停車場 ✅離南庄老街3分鐘

參考價格：平日雙人房約4,500元

查詢空房：Booking訂房

單純泡湯不住宿





雲水溫泉度假森林是苗栗景點也是南庄住宿會館，冬天落羽松轉紅與湖水倒影真的美翻。而住宿有別墅區、馬卡龍透天區、露營車屋跟露營區，其中我們住的鄉村風客房很溫馨，還附設湯屋和露天浴池，想不到在也能泡溫泉呢！（單純入園門票200元可折100元飲食，建議先買比較划算）

南庄橄欖樹咖啡民宿

評價：Google 4.4/5.0；Agoda 8.7/10

交通：✅有停車場 ✅離南庄老街 10 公里

參考價格：平日雙人房約2,500元

查詢空房：Booking訂房

座落在苗栗山林間的南庄橄欖樹咖啡民宿無論是環境、風格或房間都很精緻，超愛這裡的小木屋房型，晚上點燈後更美，公共區還有五隻可愛的店貓相伴整個超有療癒感，即使沒有也可以來喝咖啡下午茶(低消150元)。

南庄住宿－南庄橄欖樹咖啡民宿

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份7-6號

電話：0919 822 379

官網：www.olive-tree.tw

里京館咖啡民宿

里京館咖啡民宿離南庄老街不遠，被山林圍繞的愜意環境能讓人感受到大自然的氣息。民宿維護整理得很好，提供免費咖啡茶飲，房間營造的很溫馨，有分離式冷暖氣冬天來也不怕冷，吃早餐時可以欣賞周遭山景，大口呼吸清晨空氣好放鬆。

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