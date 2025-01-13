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【苗栗溫泉】泰安溫泉飯店＆湯屋大眾SPA好評價精選！

2025年菜外帶
2025-01-13 17:37:00 文字：marktrip
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marktrip

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在苗栗想泡溫泉首選泰安溫泉，在山谷綠意中泡湯超享受。泰安溫泉飯店推薦哪幾間？苗栗泰安溫泉湯屋哪幾間設備好品質佳？來整理這篇苗栗泰安溫泉攻略，精選超夯泰安溫泉飯店、溫泉湯屋給大家

【苗栗溫泉】泰安溫泉飯店＆湯屋大眾SPA好評價精選！

湯之島虎山溫泉會館

【苗栗溫泉】泰安溫泉飯店＆湯屋大眾SPA好評價精選！

  • 評價：綜合評分7.6；地點評分8.0
  • 交通：✅有停車場 ✅離苗栗火車站35分鐘車程
  • 參考價格：平日雙人房約4,200元
  • 查詢空房：
  • 單純泡湯不住宿：

苗栗泰安的虎山溫泉會館是全台唯一在小島上的溫泉會館，還得走過吊橋才能抵達，島上就像個小森林環境很隱密，除了可以預約享受雙人時光，也有戶外大眾池可以泡湯。不過也先提醒畢竟是郊區環境，蟲蟲壁虎等小動物比較多。

泰安溫泉－虎山溫泉會館
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩73-1號
電話：037-941001
官網：hushan-hotspring.com.tw

日出溫泉渡假飯店

【苗栗溫泉】泰安溫泉飯店＆湯屋大眾SPA好評價精選！

苗栗泰安溫泉的這間「日出溫泉渡假飯店」空間大浴池大是優點，雖然我覺得設施稍顯老舊，但溫泉水質很棒，另外還有冷泉、檜木烤箱等設施還是挺受歡迎，泡著溫泉還能欣賞山中景色週末假日來度假超愜意。

泰安溫泉－出溫泉渡假飯店
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山34號
電話：03-794 1988
官網：www.hothotel.com.tw

泰安觀止溫泉會館

【苗栗溫泉】泰安溫泉飯店＆湯屋大眾SPA好評價精選！

泰安觀止溫泉會館環境非常美，說是泰安溫泉的網美飯店也不誇張，館內有露天溫泉SPA和雙人湯屋可以泡，泉質很好泡完皮膚細滑古溜很舒服。不過餐廳口味有點普通，另外也提醒會館階梯多，無障礙這點有被嫌棄，若有長輩或小孩同行需注意。

泰安溫泉－泰安觀止溫泉會館
地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號
電話：03-794 1777
官網：order.papawaqa.com.tw

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