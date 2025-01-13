在苗栗想泡溫泉首選泰安溫泉，在山谷綠意中泡湯超享受。泰安溫泉飯店推薦哪幾間？苗栗泰安溫泉湯屋哪幾間設備好品質佳？來整理這篇苗栗泰安溫泉攻略，精選超夯泰安溫泉飯店、溫泉湯屋給大家

湯之島虎山溫泉會館

評價：綜合評分7.6；地點評分8.0

交通：✅有停車場 ✅離苗栗火車站35分鐘車程

參考價格：平日雙人房約4,200元

查詢空房：

單純泡湯不住宿：

✓

苗栗泰安的虎山溫泉會館是全台唯一在小島上的溫泉會館，還得走過吊橋才能抵達，島上就像個小森林環境很隱密，除了可以預約享受雙人時光，也有戶外大眾池可以泡湯。不過也先提醒畢竟是郊區環境，蟲蟲壁虎等小動物比較多。

日出溫泉渡假飯店

苗栗泰安溫泉的這間「日出溫泉渡假飯店」空間大浴池大是優點，雖然我覺得設施稍顯老舊，但溫泉水質很棒，另外還有冷泉、檜木烤箱等設施還是挺受歡迎，泡著溫泉還能欣賞山中景色週末假日來度假超愜意。

泰安觀止溫泉會館

泰安觀止溫泉會館環境非常美，說是泰安溫泉的網美飯店也不誇張，館內有露天溫泉SPA和雙人湯屋可以泡，泉質很好泡完皮膚細滑古溜很舒服。不過餐廳口味有點普通，另外也提醒會館階梯多，無障礙這點有被嫌棄，若有長輩或小孩同行需注意。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿