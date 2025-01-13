苗栗三義有勝興車站、龍騰斷橋、木雕博物館、鐵道自行車⋯很多熱門景點，更是成許多人假日出遊首選。而三義住宿也很精彩，這篇就來幫大家精選三義民宿，看是想要找三義網美民宿、包棟民宿或親子民宿，都是有著大好評價的選擇，收藏起來就對囉～

桐鄉民宿

評價：綜合評分9.1；地點評分9.1

交通：有停車場 高速公路附近

參考價格：平日雙人房約 1,760元

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桐鄉民宿地點很好，離交流道很近旁邊有大停車場，附近是萊爾富與7-11。整體環境很乾淨，有電梯和健身房，房間不算大但還蠻舒適。重點是桐鄉民宿房價1,500左右收費合理，老闆有耐心又親切，很值得推薦唷！

卓也小屋渡假園區

評價：綜合評分8.3；地點評分8.0

交通：有停車場 離龍騰斷橋和三義木雕博物館約6公里

參考價格：平日雙人房約 2,200元

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三義民宿熱門度爆表的卓也小屋，住在這裡有著被山林環繞的寧靜空間，房間窗景很好，竹林景緻佳很適合度假。且卓也小屋民宿的穀倉屋真的很特別，整體古色古香，還可以等活動，在親子界也是很受歡迎唷！

緩慢尋路三義綠波浪

評價：綜合評分8.7；地點評分7.3

交通：有停車場 離龍騰斷橋5公里

參考價格：平日雙人房約 3,300元

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緩慢尋路三義綠波浪是跟森林融為一體的三義民宿，前方是小條的產業道路開車騎車記得注意安全。房間簡單溫馨，一樓有公共區域可以看書、聊天，可以在蟲鳴鳥叫中享受身處苗栗山林中的度假氛圍。

三義住宿－緩慢尋路三義綠波浪

地址：苗栗縣三義鄉龍騰36號

電話：03-989 966 858

官網：www.theadagio.com.tw

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