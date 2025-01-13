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精選3家苗栗親子民宿，媽咪們大推！

2025年菜外帶
2025-01-13 17:50:00 文字：marktrip
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marktrip

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苗栗親子住宿推薦哪幾間？有哪些值得推薦的苗栗親子飯店苗栗親子民宿、苗栗包棟民宿呢？這篇「苗栗親子住宿推薦」就收集我實際帶孩子住過，或參考網路評價，精選例如大家最愛的龍騰斷橋民宿、三義民宿、或者有親子DIY/溜滑梯/球池等設施的住宿都有，想要規劃苗栗親子旅遊趕緊收藏吧！

精選3家苗栗親子民宿，媽咪們大推！

享沐時光莊園渡假酒店

  • 評價：綜合評分8.4；地點評分7.3
  • 交通：有停車場 離苗栗火車站35分鐘車程
  • 參考價格：平日家庭房約 10,119元(含早餐)
  • 查詢空房：Booking訂房

新開幕的苗栗苑里溫泉住宿(說真的我也是第一次知道苗栗苑里有溫泉)，環境新穎舒適，有兒童遊樂區，且房間就有湯屋浴池，還有八樓的裸湯區和六樓戶外觀景台都很讚！日式家庭房，整片的榻榻米對嬰幼兒來說非常的友善，工作人員親切有禮，整個度假住宿氣氛相當好，雖然有點給它偏遠，但若想來的不同的苗栗小旅行，是很棒的安排。

向陽田園民宿

  • 評價：綜合評分8.6；地點評分8.1
  • 交通：有停車場 離勝興車站5分鐘車程
  • 參考價格：平日四人房約3,500元(含早餐)
  • 查詢空房：Booking訂房

位於勝興站與龍騰站中間，要搭一早的或是最末班的鐵道自行車，再來入住都很方便。環境貼近大自然，很清幽且安靜，外面就是舊山線鐵道，離天空之城、龍騰斷橋和Railbike自行車等三義熱門景點都很近。房間乾淨，不豪華但自在，交誼區有提供漫畫、兒童玩具，螢火蟲季老板也會帶客人去欣賞螢火蟲，解說生態環境，但是山上蚊子較多，記得要準備防蚊液等用品。

卓也小屋

  • 評價：綜合評分8.3；地點評分7.9
  • 交通：有停車場 離龍騰斷橋和三義木雕博物館約6公里
  • 參考價格：平日山景四人房約4,900元(含早餐)
  • 查詢空房：Booking訂房
    ✔︎

三義熱門度爆表的卓也小屋，地點擁有被山林環繞的寧靜空間，民宿的房間窗景很好，竹林景緻佳很適合度假。園區的穀倉屋真的很特別，整體古色古香，還可以體驗藍染與購買周邊商品。

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