高雄按摩哪些專業又便宜？有哪些高雄SPA會館值得推薦呢？這篇幫大家精選高雄熱門按摩店，有些自己按過，有些則是在PPT、Google擁有高評價的高雄按摩口袋名單，以及高雄按摩便宜優惠券也幫大家收集起來。

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鹿嶋足湯會館

網友評價：Google 4.8

服務內容：肩頸按摩、腳底按摩、全身指壓、全身油壓、刮痧等

營業時間：週一至週日 12:00 - 01:00（訂購後請致電確認場次）

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參考價位：

腳底＋全身指壓按摩起

日式全身指壓起

日式腳底按摩起

日式油壓按摩起

高雄鹿嶋足湯會館地點靠近高雄巨蛋與瑞豐夜市，吃完、逛完剛好能來放鬆一下，周邊停車也方便，裝潢樸素典雅，採用簡約日式養生館風格，環境乾淨明亮，並提供單人、多人包廂，能夠顧及到個人隱私。提供的按摩課程都會先從足湯及肩頸放鬆開始，全身SPA油壓和日式全身指壓有60 / 90 / 120 分鐘可選擇，日式腳底按摩有40 / 60 / 80 分鐘可選擇，按摩師的力道適中、手法仔細、態度和善，平時容易焦慮、身體緊繃的人，來這邊按摩能確實放鬆不少，高雄的朋友們一定要來試試看！

左腳右腳經典按摩會館

網友評價：Google 4.9

服務內容：主打腳底按摩，提供全身指壓、油壓等多元服務

營業時間：週一至週日 09:00~04:00（訂購後請致電確認場次）

馬上預約： ｜GOMAJI折扣券

參考價位：

腳底按摩起

全身經絡按摩起

左腳右腳經典按摩會館在高雄有三間分店，分別是高雄陽明日式會館、高雄自由會館、高雄新田會館，網路評價都很棒！每間店都有各自不同的裝潢風格，陽明會館日式建築為其特色，自由休閒館為庭園休閒度假風格，新田會館則在新崛江鬧區，為新穎現代設計感。陽明會館日式風格讓你彷彿到日本旅遊，空間很寬敞很舒服，服務也很親切細心，按摩課程從海鹽足浴（同時進行肩頸按摩）開始，接著是中式經絡深層指壓，師傅功力一流，可以感覺到身體的氣結有被揉開，而且過程不會很痛，按摩結束後供應的餐點也很讚，整體性價比極高。

緹林 TEALING Thai Spa 泰式按摩

網友評價：Google 5.0

服務內容：技術深耕泰國清邁，以泰國傳統古蘭納按摩為特色

營業時間：週一至週日10:00 - 21:30（訂購後請致電確認場次）

預約優惠：｜

參考價位：

皇室御用泰式按摩起

LaQue 菈葵Thai Villa Spa位於美術館附近，環境明亮優雅乾淨舒適，充滿濃濃南洋風格，提供的是泰國蘭納水療及正統泰式按摩，讓人不用出國也彷若置身泰國。按摩課程都會先從迎賓養生茶飲和體況說明之後就開始，項目有泰式按摩、高床式泰式按摩、蘭納泰式油壓和瑜珈運動按摩可選擇，按摩師拉伸的時候會按照每個人的柔軟度去做調整，按摩完後能感覺到肩頸跟背放鬆很多。

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