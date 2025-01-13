這篇就幫大家精選台中按摩店推薦，有些之前去過，有些則是則是在網路上有很高評價口袋名單，然後我覺得女生還是找大間的會比較安心。另外現在KKDAY和KLOOK都有推出台中按摩電子優惠券，比現場更便宜，手機下單馬上使用很方便。

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輕井沢足體會館

網友評價：Google 4.3

服務內容：腳底按摩＆全身筋絡按摩

營業時間：24小時營業（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜

參考價位：

全身筋絡按摩起

輕井沢足體會館建築外觀很氣派，和風裝潢更是富麗堂皇，看了心情就好！位於台中七期住宅的豪華地段，有免費的停車場。提供的按摩課程包含腳底按摩和全身經絡按摩，腳底按摩首先先肩頸按摩以及頭皮，然後再腳底按摩，按全身經絡按摩完成足浴後可選擇服務區，包含2F隱密的包廂，開始享受放鬆，兩個人就可以使用包廂，四個人還有大包廂可以一起享受，師傅手法和技巧很到位，而且又幽默風趣，按摩結束後都可到很漂亮的用餐空間兌換點心咖啡、吐司可選擇，非常棒！票卷購買更優惠，下次還會繼續回購消費！

金礦928頂級足體舒壓會館

網友評價：Google 4.2

服務內容：腳底按摩＆全身經絡指壓

營業時間：週一至週日10:00 - 01:00（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜

參考價位：

腳底按摩起

全身經絡指壓起

全身經絡指壓+足部按摩起

金礦928頂級足體舒壓會館是台中首座結合藝術美學空間的頂級養生會館，還有附贈停車非常方便！是個燈光美氣氛佳的好地方，透過一大片落地玻璃牆面望向外面，可盡情飽覽戶外的景觀花園，服務態度佳，還有精通英日文的接待人員，和獨立電動沙發椅與專屬影音設備，1~2F是腳底按摩區，3F是21間頂級私人VIP按摩包廂，KLOOK的按摩方案選擇多元，全身經絡指壓有60 / 90 / 120 分鐘可選擇，還有套餐全身經絡指壓 60分鐘 + 足部按摩 30分鐘可選擇，用優惠卷就不能指定師傅，但是每次遇到的師傅都超棒唷！

庄腳足體養生會館

網友評價：Google 4.2

服務內容：傳統中式腳底按摩、中式全身指壓按摩

營業時間：週一至週日10:00 - 02:00（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜

參考價位：

腳底按摩起

全身指壓按摩起

小資舒壓組合起

庄腳，顧名思義就是「鄉下」，庄腳足體養生會館館內以石材、木頭結合的禪式風格，營造環境清幽的東方禪風，展現樸實無華的自然主義，輕鬆舒適的按摩環境，主打以傳統古法按摩、腳底按摩、泡腳來達到促進氣血，價格親民，放鬆不再需要花大錢。按摩課程都從舒緩放鬆海鹽足湯Spa開始(含肩頸熱敷+泡腳)，泡腳池可以自己選擇海鹽的量與熱度，按摩師傅力道剛好，按完走路輕飄飄，享受整套服務後還有養生麥茶與甜湯可以享用，喝完整個身體暖呼呼的，一個完美的結束。

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