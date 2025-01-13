我自己超愛按摩，幾乎兩三個星期就會想找間專業按摩店放鬆，尤其喜歡經絡按摩和芳療課程，前者按完痛完通體舒暢、後者體驗過程很舒壓，偶爾時間不多找一家腳底按摩30分鐘也很爽。相較起來台灣的按摩雖然沒有泰國越南等東南亞國家便宜，但我覺得品質並不會輸唷～

這篇精選3間台北按摩店，有些之前自己按過，有些則是在PPT、Google擁有很高評價的台北按摩口袋名單，其中不乏連鎖經營的足體養生會館、台北SPA，然後我個人是不愛那種個人工作室，我覺得女生要按還是找大間的會比較安心。另外現在KKDAY和KLOOK都有電子票券，會比現場更便宜，大家進店之前都可以馬上手機下單使用很方便。

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村之閣

網友評價：Google 4.9

服務內容：全身經絡指壓、瑞典式油壓按摩

營業時間：10:00 - 03:00（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜

參考價位：

全身經絡指壓／瑞典式油壓（贈10分鐘足浴）起

村之閣日式裝潢散發濃厚老街風情，營造出愜意、放鬆的氛圍，營業時間至凌晨三點，提供的課程很單純有全身經絡指壓和瑞典式油壓按摩兩種，搭配贈送的海鹽足浴Spa超放鬆，有60分鐘/120分鐘/130分鐘可選擇，按摩120分鐘以上的方案，會加贈耳燭＆熱石體驗，按摩師的力道及手法嫻熟到位，服務態度好不推銷，過程中都會詢問力道跟冷不冷非常貼心，按摩前後還提供精緻點心與桂圓紅棗茶，養生又暖心。

梅庭苑沐心SPA會館

網友評價：Google 4.9

服務內容：主打泰式頂級古法推拿

營業時間：11:00 - 00:00（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜

參考價位：

足部深層護理SPA 起

泰式薰香芳療油壓起

孕婦調理紓壓護理起

泰式頂級古法推拿起

梅庭苑沐心SPA會館靜謐、舒適的環境，位於捷運中山國中站步行3分鐘，公車民生東路口站下車直達店門口，提供的課程有足部深層護理SPA、泰式薰香芳療油壓、孕婦調理紓壓護理、泰式頂級古法推拿，Klook的方案超划算，還贈送沐足去角質按摩。採用多種調和天然植物精油，芳療師的動作都很溫柔，從一開始的泡腳到後面的按摩與舒展都很認真、安心跟放鬆，療程結束還提供草本養生茶和精緻點心暖暖胃，另有孕婦調理舒壓療程，準媽媽們大推！

Villa.like 悅禾莊園Spa

網友評價：Google 4.2

服務內容：主打泰式古法舒壓、芳療油壓、東方指壓、足部舒壓、孕媽咪舒壓

營業時間：10:00 - 03:00（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜｜momo折扣

參考價位：

足部舒壓護理起

東方能量紓壓起

Villa.like級泰式古法紓壓起

Villa.like級芳香精油Spa 起

Villa.like級孕婦平衡紓壓起

AYUNA經典臉部保養起

Villa.like 悅禾莊園Spa在台北有六間分店，鄰近忠孝復興站、中山站、六張犁站、小巨蛋站，服務據點超多、交通又便利！從裝潢風格到佈置擺飾宛如峇里島頂級villa，營業時間至凌晨三點，很喜歡店裡的氛圍，綠意盎然的店內環境，彷彿走入森林，環境燈光音樂都讓人覺得舒適放鬆，提供的課程有東方五行能量油壓、泰式古法經絡推拿、東方推拿、孕媽媽療程，採用的精油品牌是歐盟認證的法國品牌Vie Arôme，芳療師力道適中，每次按完很有放鬆的感覺，課程結束還有薑茶和手工餅乾，整個人都暖暖的。

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