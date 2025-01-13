最新富士山河口湖住宿、河口湖溫泉飯店攻略

這篇整理3間熱門河口湖住宿，其中包含有提供一泊二食，以及可以看逆富士的河口湖溫泉飯店的飯店民宿，趕緊收藏起來就不用擔心找不到合適的河口湖住宿地點囉！

河口湖精選住宿地圖

這幾家河口湖住宿、可看逆富士山的河口湖飯店主要在東岸淺川溫泉街、以及富士急行線河口湖站、富士急樂園站、富士山站等地點，都是河口湖自由行的熱門住宿地點。

想要輕鬆看到逆富士絕景，建議訂在河口湖東側或北側的飯店，房價雖然比較貴，但好處是早上起來不用跑太遠，有的甚至在房間裡就可以欣賞到美景。

富士湖飯店

評價：綜合評分8.9；地點評分9.1

交通：有停車場 電話：+81 555-72-2209

有免費接駁車往返河口湖車站，或搭河口湖周遊巴士 紅線 在7號站富士湖飯店下車

在7號站富士湖飯店下車 價格：雙人房約12,000元起(附一泊二食)

查詢：｜Booking訂房

房型：湖景房、山景房、榻榻米和室(最多可住六大五小)

親子同住：查詢時請加入孩童人數及年齡

飯店位置極佳，一面面河口湖、另一面可以看到富士山，離車站、纜車站、便利商店都很近，提供可欣賞山景或湖景的寬敞住宿。

設施上對行動不便及老人都非常友善，房間、頂樓觀景台、點心區、樓下露天溫泉等設施都很完善，也有接駁車往返飯店。而且餐廳可以看到富士山景和河口湖景，晚餐還有酒類放題。

富士河口湖溫泉新世紀飯店

評價：綜合評分9.0；地點評分9.2

交通：有停車場 電話：+81 555-72-1422

有河口湖站接駁車，或搭周遊巴士 紅線 ，在11號站淺川溫泉街下車

，在11號站淺川溫泉街下車 價格：富士山景和湖景雙人房約8,500元起(附一泊二食)

查詢：｜Booking訂房

房型：湖景房、三人房、四人房、豪華榻榻米房(可住五人)

親子同住：查詢時請加入孩童人數及年齡

是超熱門可以直接看逆富士的飯店，房間舒適明亮，服務親切周到，從房間看出去就是富士山景色，如果天氣許可，清晨起床在房間就能看到逆富士，超美超值得！

附近沒有便利商店，晚上也沒有可以逛街的地方，建議要早點抵達，料理豐富，很有傳統日式味道。

水之家酒店(湖之飯店)

評價：綜合評分9.3；地點評分9.0

交通：有停車場 電話：+81 555-72-1234

14:00～18:00有河口湖站接駁車，或搭周遊巴士 紅線 ，在11號站淺川溫泉街下車

，在11號站淺川溫泉街下車 價格：雙人房約8,000元起(含早餐)

查詢：｜Booking訂房

房型：湖景房、三人房

親子同住：查詢時請加入孩童人數及年齡

是傳統日式溫泉旅館，到處可以看到老闆收藏畫作及古董傢俱，飯店的私人溫泉和房間都有著非常好的景色，直接就可以看到富士山的，從飯店角度富士山會像上圖這樣稍微被切到，但還是很美啦

更多日本旅遊攻略

日本：日本必買藥妝、日本必買電器、日本百貨藥妝優惠券

大阪：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋

大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城

京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻

沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕

名古屋：名古屋自由行、名古屋景點、名古屋租車

九州：九州自由行、福岡景點、福岡住宿

北海道：北海道自由行、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿

東北地區：東北自由行、青森住宿、銀山溫泉

最新熱門優惠券：BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠券