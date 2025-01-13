熱門台南按摩懶人包完成囉！

相信很多人和我一樣很愛按摩舒壓，這篇幫大家整理熱門的台南腳底按摩、全身精油按摩、泰式按摩優質店家，以及超實用台南按摩優惠券、折價券也一併收集。

共精選15間台南按摩，有些是自己按過或者網路上擁有高評價的台南按摩名單，像是御手國醫養生會館、足松養身會館、泰晶殿等連鎖按摩店都還蠻評價且師傅技術穩定。另外KKDAY、KLOOK都有推出部分按摩SPA優惠票券，會比現場更便宜，手機下單使用很方便。

👉台灣放鬆優惠：

👉

御手國醫養生會館按摩

網友評價：Google 4.8

服務內容：漢方足底按摩、經絡指壓按摩、油壓鬆筋按摩

營業時間：09:00 - 02:00 依各分店為主（訂購後請致電確認場次）

馬上預約：｜

適用於以下分館：台南、中華、永康、文化、新市、安平、奇美、新營、永華

參考價位：

漢方足底按摩起

經絡指壓按摩起

負離子能量足蒸＋經絡指壓按摩 起

在台南有很多按摩分店的御手國醫按摩養生會館已經去過很多次，以腳底按摩來說是很舒服的體驗，而且御手國醫師傅手技很好都按得到需要痠痛紓壓的點，過程不推銷，每次去都沒指定感覺品質訓練蠻穩定。優惠券適用的台南9間分館皆營業至凌晨，是夜貓族的福音！提供的按摩課程有漢方足底按摩、經絡指壓按摩、油壓鬆筋按摩，以中醫理論為基礎的按摩手技，搭配漢方藥足湯、天然漢方精油，幫助消除疲勞、放鬆壓力。

台南泰晶殿皇家養身會館

網友評價：Google 4.8

服務內容：泰式頂級按摩、全身被動瑜珈

營業時間：12:30 - 03:00（訂購後請致電確認場次）

預約優惠：｜

參考價位：

泰式頂級按摩120分鐘起

全台擁有14間分店的泰晶殿，在、、、、、都有分店，台南有2間分店，皆營業至凌晨，是夜貓族的最愛！環境很好有高級感，金碧輝煌的泰式皇家風格，裝飾著水晶吊燈和泰式風情傢俱擺設，提供的泰式頂級按摩有90分鐘和120分鐘可選擇，主打結合皇家紓壓及歐洲SPA手法，設計出最頂級養生的課程，包含足部美容去角質、皇家養身課程-全身舒壓按摩、頭肩頸穴位舒壓、全身被動瑜珈、杏仁牛奶去角質霜、玫瑰精油乳液。原本就很愛泰式按摩，按摩前會先用熱水泡腳＆磨砂去角質，再由師傅透過拉筋、伸展等動作，也能恢復肌肉的彈性與活力，非常適合不常運動的現代人。

詩嫚特 SMARTER SPA

網友評價：Google 4.9

服務內容：頭部經絡疏通、舒緩手技按摩、肩頸舒眠鬆筋釋壓

營業時間：週一至週五10:00 - 21:00、國定例假日10:00 - 20:00

預約優惠：｜

參考價位：

排痠頸爆起

顱釋重負起

腰桑背鬆起

魔力漫步起

詩嫚特 SMARTER SPA全台19間門市服務據點多，門市皆提供乾淨明亮的環境並採用新穎設備，使人心情舒緩且放鬆。課程全程60分鐘，實際按摩35分鐘，不但有迎賓洗塵暖手＋品茗花茶、課程解說＋精油薰香、精緻茶點，更有專業芳療師對症下藥！頭顱、肩、頸、手臂痠痛，立即改善，一掃而空，將SPA帶向更頂級奢華保養的領域。

更多台灣旅遊攻略

台南：台南景點、台南親子飯店、台南親子景點、關子嶺溫泉

高雄：高雄景點、高雄親子景點、美濃景點

嘉義：嘉義景點、嘉義住宿、嘉義親子景點、阿里山

台北：台北景點、北投溫泉、陽明山溫泉、烏來溫泉

宜蘭：宜蘭景點、宜蘭親子景點、礁溪住宿

台中：台中景點、台中親子飯店、逢甲夜市、谷關溫泉

花蓮：花蓮景點、花蓮懶人露營、瑞穗溫泉、花蓮住宿

台東：台東景點、台東親子景點

桃園：桃園景點、桃園住宿、桃園親子飯店

新竹：新竹景點、尖石溫泉、新竹懶人露營、新竹溫泉飯店

苗栗：苗栗露營、泰安溫泉、三義住宿

南投：南投景點、日月潭、埔里景點、清境住宿、日月潭住宿

彰化：彰化景點、雲林景點

屏東：墾丁景點

離島：小琉球自由行、澎湖自由行、金門自由行、小琉球住宿、澎湖住宿