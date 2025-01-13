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小資首選！高雄3家便宜住宿推薦，優質平價旅店清單

2025年菜外帶
2025-01-13 18:24:00 文字：marktrip
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marktrip

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省錢出遊誰不愛？高雄便宜住宿、高雄平價住宿推薦清單完成囉！

一分錢一分貨絕對是真理，但也有不少價格便宜的高雄住宿高雄青年旅館、背包客棧提供旅人乾淨舒適的住宿空間，雖然只附簡單早餐或其他服務，但對於許多年輕人、小資族出遊來說已經很足夠。

這篇就來推薦3間地點和CP值都好的高雄平價住宿，有些價格便宜的高雄民宿相對房間都比較少，在熱門假期的時候建議要提早訂房。

小資首選！高雄3家便宜住宿推薦，優質平價旅店清單

秝芯旅店駁二館

小資首選！高雄3家便宜住宿推薦，優質平價旅店清單 小資首選！高雄3家便宜住宿推薦，優質平價旅店清單

  • 評價：綜合評分9.0；地點評分9.0
  • 交通：離鹽埕埔捷運站350公尺
  • 參考價格：雙人房NT$889元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間秝芯旅店駁二館可以說是相當便宜平價的高雄親子飯店，地點在愛河和駁二藝術特區旁，房價很便宜。整棟飯店充滿了各種大大小小的繽紛彩繪，旅店設備齊全，有免費停車場可安排停放，也可免費租用腳踏車。房間準備泡麵汽水非常貼心，早餐所在的8樓空間明亮舒適，充滿設計巧思。

單人房－高雄站前館

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  • 評價：綜合評分8.8；地點評分9.0
  • 交通：離美麗島站400公尺
  • 參考價格：單人房NT$  537元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

這間單人房－高雄站前館是單人出遊省錢住宿的好選擇，走路就可到高雄車站和美麗島站，有提供迎賓飲品、宵夜、早餐超貼心！單人房只有簡單床鋪，共用衛浴，其他備品視房型提供。

承億輕旅－高雄館

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  • 評價：綜合評分8.9；地點評分9.6
  • 交通：位於美麗島捷運站9號出口的旁邊
  • 參考價格：雙人房NT$  684元起
  • 查詢空房：｜Booking訂房

承億輕旅－高雄館地理位置超棒，美麗島捷運站出來就到了，六合夜市就在不遠處，且門口外面就有Citybike，非常適合想省錢的小資族、年輕朋友來高雄旅遊時入住。有附贈宵夜券跟簡單早餐，環境空間不會覺得狹窄，整體乾淨舒適，是CP值很好的高雄住宿。

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