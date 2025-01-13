富士山山中湖住宿、山中湖溫泉飯店推薦！

山中湖一樣可以看到富士山和逆富士美景，而且外國遊客較少，一直是日本知名避暑勝地，這篇推薦3家熱門評價好的，趕緊收藏起來吧！

幾個畔的重要景點也幫大家整理出來，除了看逆富士，還可以走訪山中湖展望台、富士花海、紅富士之湯溫泉，時間許可不遠的忍野八海、御殿場outlet也是相當推薦的地方唷！不想開車的朋友也可以考慮參加從東京出發的河口湖、山中湖一日遊行程。

富士山熱門行程





VISION& Spa 山中湖

評價：綜合評分9.1；地點評分9.0

交通：有停車場 電話：+81 120-522-085

提供從富士山山中湖公車站的接送服務【需提前預約】

參考價格：雙人房約 17,400元起

查詢空房：｜Booking訂房

地點非常的好，直接在房間就可看到富士山，附近亦有超市、服裝店、100 Yen店，非常方便。除了包兩餐自助之外，非酒精飲品任飲，設備很齊全，廚房亦很潔淨，可以烤肉、升營火，還有冷暖溫泉&桑拿泡spa很悠閒，住一晚真不夠時間玩。

鐘山苑飯店

是評價很好的富士山山中湖溫泉旅館，氣氛古色古香，有漂亮日式庭園，楓葉季節特別美麗。

飯店內設施很多佔地也很大，可免費享用酒吧、茶室、溫泉、打鼓表演的服務，共有三間浴場，露天溫泉晚上看星星超美，頂樓的溫泉可以看富士山更是美到不行。

哈圖哥圖貝雅酒店

評價：綜合評分8.6；地點評分8.1

交通：有停車場 電話：+81 555-62-5055

新宿高速巴士、富士急河口湖線到山中湖郵局入口巴士站下車

參考價格：雙人房約 2,800元起

查詢空房：｜Booking訂房

這家有很美的日式木屋，房間寬敞舒適，落地窗打開就是富士山山景，餐廳也有富士山景色，住起來很舒適。設施豐富多樣，不但提供私人天然溫泉浴池、桌球、撞球和網球場。旅店也有投幣式洗衣機和免費自行車租賃服務。

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